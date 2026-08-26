#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

Ұшақ жолаушысы Атырауға шұғыл қонғаннан кейін көз жұмды

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Түркиядан ұшып шыққан әуе кемесі жолаушылардың бірінің денсаулығы күрт нашарлауына байланысты Атырау халықаралық әуежайына шұғыл қонды. Ұшақ жерге қонғаннан кейін ер адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Astana TV мәліметінше, адам өлімі дерегі 25 тамызда Атырау станциясындағы көліктегі полиция бөлімінде тіркелген. Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, әңгіме ресейлік "Аэрофлот" әуе компаниясының ұшағы туралы болып отыр.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында бастапқы тексеру шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады Көліктегі полиция департаменті.

Алдын ала мәлімет бойынша, ер адамның өліміне жедел жүрек жеткіліксіздігі себеп болған.

Бұған дейін Австрияда әуеге көтерілгеннен кейін екі ұшақ соқтығысып, екеуі де өртеніп кеткені хабарланған еді. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұшақ, Алматы, Лондон, Air Astana, Атырау, әуежай, қону
17:18, 22 маусым 2025
Алматыдан Лондонға ұшып шыққан Air Astana ұшағы Атырауға шұғыл қонды
Рейс, Орал, Астана, Атырау, қолайсыз ауа райы
16:39, 25 қараша 2023
Алматыдан Оралға ұшып шыққан ұшақ Атырауға қонуға мәжбүр болды
Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром
10:27, 04 қаңтар 2025
Ресей ұшағы Мысырдан келе жатқан жолда шұғыл қонды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Новые правила для делегаций
13:01, Бүгін
Единые нормы формирования спортивных делегаций впервые внедрены в Казахстане
Главный тренер &quot;Тобыла&quot; Ромащенко высказался о важной победе над &quot;Кайсаром&quot; в КПЛ
12:46, Бүгін
Главный тренер "Тобыла" Ромащенко высказался о важной победе над "Кайсаром" в КПЛ
Женская сборная Казахстана по водному поло
12:29, Бүгін
Женская команда Казахстана по водному поло готовится к Азиаде с лучшими клубами Греции
Спортивные скалолазы
12:13, Бүгін
Юниоры Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии по спортивному скалолазанию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: