Ұшақ жолаушысы Атырауға шұғыл қонғаннан кейін көз жұмды
Фото: Zakon.kz
Түркиядан ұшып шыққан әуе кемесі жолаушылардың бірінің денсаулығы күрт нашарлауына байланысты Атырау халықаралық әуежайына шұғыл қонды. Ұшақ жерге қонғаннан кейін ер адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Astana TV мәліметінше, адам өлімі дерегі 25 тамызда Атырау станциясындағы көліктегі полиция бөлімінде тіркелген. Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, әңгіме ресейлік "Аэрофлот" әуе компаниясының ұшағы туралы болып отыр.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында бастапқы тексеру шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады Көліктегі полиция департаменті.
Алдын ала мәлімет бойынша, ер адамның өліміне жедел жүрек жеткіліксіздігі себеп болған.
Бұған дейін Австрияда әуеге көтерілгеннен кейін екі ұшақ соқтығысып, екеуі де өртеніп кеткені хабарланған еді. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері анықталып жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript