#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Қоғам

Қарағандыда жұмысшыны топырақ басып қалды: ер адам басын шығарып үлгерген

Жол жөндеу жұмыстары, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 10:52 Сурет: Zakon.kz.
Қарағандыда зақымданған құбырды жөндеп жатқан 23 жастағы жұмысшыны топырақ басып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жетінші арнаның" мәліметінше, қазылған арықта кәріз құбырын жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бір сәтте су шайып кеткен қабырғаның бірі опырылып, жұмысшы топырақ астында қалған.

Денесінің басым бөлігі топырақтың астында қалса да, ер адам басын топырақтан шығарып үлгерген. Құтқарушылар мен оның әріптестері арнайы техниканың көмегімен жұмысшыны үйіндінің астынан алып шыққан.

"Қатты қорыққанынан басқа, жас жігіт ауыр жарақат алмаған. Ол ауруханаға жатудан бас тартты", – делінген сюжетте.

Бұған дейін Алматы тауларында жігіт пен қыздың телефонының қуаты таусылып қалғаны, алайда жігіт құтқарушыларға қоңырау шалып үлгергені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Басына найзағай түскен әйел мерт болды
12:48, Бүгін
Басына найзағай түскен әйел мерт болды
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб
09:24, 02 қазан 2025
Қарағандыда екі адам кәріз құбырын төсеу кезінде топырақ астында қалып, көз жұмды
Оқыс оқиға, Өскемен, гараждағы шұңқыр, құлау, ер адам
20:50, 28 маусым 2024
Өскеменде гараждағы шұңқырға құлаған ер адамды бетон конструкциясы басып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: