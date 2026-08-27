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Қоғам

Мемлекет басшысы Ербол Адаевты президент Әкімшілігіндегі қызметінен босатты

Ербол Адаев Президент Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі қызметінен босатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 10:28 Сурет: gov.kz
Мемлекет басшысының өкімімен Ербол Дәненұлы Адаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 27 тамызда Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

Тиісті өкімге Мемлекет басшысы қол қойды.

Мемлекет басшысының өкімімен Ербол Дәненұлы Адаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды, – делінген ресми хабарламада.

Ербол Адаев 1978 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.

1999 жылы А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін "Қазақстан тарихы" мамандығы бойынша тәмамдаған. Ал 2014 жылы Қазақ гуманитарлық-заң университетін "Халықаралық құқық" мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1999 жылы Қостанай облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының жастар саясаты бөлімінде жетекші маман болып бастаған.

2001-2002 жылдары Қостанай облысы әкімінің аппаратында ішкі саясат және әлеуметтік сала бөлімінің бас маманы, 2002-2003 жылдары Қостанай облысының Ішкі саясат департаментінде ақпараттық саясат және жұртшылықпен байланыс бөлімінің бас маманы қызметтерін атқарған.

2003-2004 жылдары облыс әкімі аппаратында әлеуметтік сала бөлімінің бас маманы, 2004-2005 жылдары Қостанай қаласы әкімінің кеңесшісі болды.

2005 жылдың қаңтарынан қарашасына дейін Қостанай қаласы әкімдігінің Ішкі саясат бөлімін басқарды. Кейін 2005-2006 жылдары қала әкімінің бас инспекторы, 2006 жылдың ақпанынан тамызына дейін Қостанай облысы әкімінің орынбасарының көмекшісі қызметін атқарды.

2006-2007 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде электронды БАҚ мониторингі бөлімінің бас маманы болды.

2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының баспасөз қызметінде бас консультант, бас сарапшы қызметтерін атқарды.

2010-2013 жылдары Сенат аппараты басшысының көмекшісі, редакциялық-баспа бөлімінің бас сарапшысы және бас консультанты болды.

2013-2017 жылдары Сенат аппаратының ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімінің бас консультанты қызметін атқарды.

2017-2022 жылдары осы бөлім меңгерушісінің орынбасары болды.

2022 жылғы ақпаннан 2025 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімін басқарды.

2025 жылғы 17 ақпаннан бастап Президент Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды.

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Гүлай Ашекова
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