Сәтбаев қаласында тазалық акциясы өтті
Іс-шараға 50 бала қатысып, қала аумағында тазалық жұмыстарын жүргізуге өз үлестерін қосты. Жастар мен балалар қоғамдық орындарды қоқыстан тазалап, айналаны ретке келтіруге атсалысты.
Акция соңында барлық қатысушыларға ынталандыру мақсатында "Кинза" отбасылық мейрамханасына 3 000 теңгелік сертификаттар табысталды.
Шараның негізгі мақсаты – өскелең ұрпақ арасында тазалық мәдениетін қалыптастыру, қоршаған ортаға ұқыпты әрі жауапкершілікпен қарауды насихаттау, сондай-ақ туған қалаға деген жанашырлық сезімін арттыру.
Мұндай бастамалар жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Әрбір тұрғын өз ауласын, көшесін және қоғамдық орынды таза ұстауға үлес қосса, қаланың көркі де арта түсетіні сөзсіз.
Тазалық акциясына қатысқан балалар өз еңбектері арқылы қоршаған ортаға деген қамқорлықтың маңызды екенін көрсетті. Таза әрі жайлы қала – баршаға ортақ жауапкершілік.