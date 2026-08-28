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Қоғам

Сәтбаев қаласында тазалық акциясы өтті

Сәтбаев қаласында тазалық акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 15:39 Cурет: Сәтбаев қалалық ЖРО
Сәтбаев қаласында Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен қала аумағын абаттандыруға және тазалықты сақтауға бағытталған акция өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға 50 бала қатысып, қала аумағында тазалық жұмыстарын жүргізуге өз үлестерін қосты. Жастар мен балалар қоғамдық орындарды қоқыстан тазалап, айналаны ретке келтіруге атсалысты.

Акция соңында барлық қатысушыларға ынталандыру мақсатында "Кинза" отбасылық мейрамханасына 3 000 теңгелік сертификаттар табысталды.

Шараның негізгі мақсаты – өскелең ұрпақ арасында тазалық мәдениетін қалыптастыру, қоршаған ортаға ұқыпты әрі жауапкершілікпен қарауды насихаттау, сондай-ақ туған қалаға деген жанашырлық сезімін арттыру.

Сәтбаев қаласында тазалық акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 15:39

Сурет: Сәтбаев қалалық ЖРО

Мұндай бастамалар жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Әрбір тұрғын өз ауласын, көшесін және қоғамдық орынды таза ұстауға үлес қосса, қаланың көркі де арта түсетіні сөзсіз.

Тазалық акциясына қатысқан балалар өз еңбектері арқылы қоршаған ортаға деген қамқорлықтың маңызды екенін көрсетті. Таза әрі жайлы қала – баршаға ортақ жауапкершілік.

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Гүлай Ашекова
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Астанада қауіпті жарнамалар жойылып жатыр 07 ақпан 2025 - 12:47 32 Соңғы жаңалықтар Елорданың Алматы ауданында «Заң және тәртіп» акциясы аясында есірткі граффитилерін анықтау және жою бойынша рейд жүргізілді. Тыйым салынған заттардың жарнамасымен күресуге бағытталған акцияны аудан әкімдігінің ұйымдастыруымен құқық қорғау органдары және «Астана жастары» жастар ресурстық орталығының еріктілері қолға алды. Бұл туралы Астана әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Шараның мақсаты – қауіпті жазуларды жою ғана емес, жастар арасында есірткінің таралуына жол бермеу. Рейд барысында қатысушылар аудан аумағындағы тұрғын үйлердің, жатақханалар мен ғимараттардың қабырғаларына ілінген жазулар, сызбалар, QR кодтар және басқа да жарнама элементтерін бояды. Алаңдатарлық жағдай, мұндай граффитидің едәуір бөлігі студенттер тұратын оқу орындары мен жатақханалардың жанынан табылды. Алматы ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің бас маманы Мұрат Маратовтың айтуынша, жастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мұндай шаралардың маңызы ерекше. «Бүгін біз қоғамдық орындарда көрініс тапқан есірткі жарнамаларын жою бойынша ауқымды акция жүргіздік. Мұндай жазулар көбінесе университеттер мен студенттер жатақханаларының маңында пайда болып жатыр. Ал бұл жастарға үлкен қауіп төндіреді. Табылған граффитилердің барлығын бояп тастадық. Қала тұрғындарын сақ болуға шақырамыз, егер мұндай жазуларды байқасаңыз, бей-жай қарамай, әкімдікке немесе құқық қорғау органдарына хабарлаңыз», - деді Мұрат Маратов. Мұндай рейдтер елорданың барлық ауданында тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Билік азаматтарды елордада тазалық пен тәртіпті сақтау жөніндегі бастамаларға қосылуға шақырады.
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