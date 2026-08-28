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Қоғам

Астанада үсік жүріп, Алматыда жаңбыр жауады, Шымкентте күн +35°С-қа дейін ысиды – жаңартылған болжам

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 29, 30 және 31 тамызда еліміздің үш ірі мегаполисінде қандай ауа райы болатынын болжады. Жаздың соңғы күндері Астанада үсік жүріп, Алматыда жаңбыр жауады, ал Шымкентте ауа температурасы +35°С-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы болжамы

29 тамыз: көшпелі бұлтты, түнде жаңбыр, күндіз аздаған жаңбыр жауады. Кей уақыттарда найзағай ойнайды. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік, солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +9...+11°С, күндіз +19...+21°С.

30 тамыз: көшпелі бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +13...+15°С.

31 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +2...+4°С, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді, күндіз +12...+14°С.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

29 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз қатты ыстық болып, +33...+35°С-қа дейін көтеріледі.

30 тамыз: көшпелі бұлтты, күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с болады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +31...+33°С.

31 тамыз: көшпелі бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, кей уақыттарда екпіні 15–18 м/с болады. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +28...+30°С.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

29 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +33...+35°С.

30 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +33...+35°С.

31 тамыз: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +30...+32°С.

Бұған дейін синоптиктер жаздың соңғы күндерінде ауа райы қазақстандықтарды таңғалдыратынын хабарлаған еді. "Қазгидромет" мәліметінше, елімізде нөсер жаңбыр жауып, қар түседі және үсік жүреді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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