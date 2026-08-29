Алматы мен Алматы облысының шекарасында жаяу жүргіншіні көлік қағып өлтірді
Алдын ала мәлімет бойынша, Honda Stepwgn көлігі Алматы облысынан Алматы қаласына қарай келе жатқан. Сол сәтте ер адам жолға кенеттен жүгіріп шыққан.
Алдын ала мәліметке қарағанда, жаяу жүргінші жолды белгіленген жаяу жүргіншілер өткелінен шамамен 60-70 метр қашықтықта кесіп өтпек болған.
Жүргізуші соқтығысуды болдырмауға тырысқанымен, қайғылы оқиғаның алдын ала алмаған. Соққыдан ер адам шамамен 10 метр жерге ұшып кеткен.
Алған жарақаттарынан ол оқиға орнында көз жұмды. Қаза тапқан адамның жеке басы әзірше анықталған жоқ.
Оның жанынан құжаттары мен ұялы телефоны табылмаған. Қазір полиция қызметкерлері марқұмның кім екенін анықтап, оқиғаның барлық мән-жайын тексеріп жатыр.
Айта кетейік, жолдың осы бөлігінде жаяу жүргіншілер өткелі туралы ескерту белгісі орнатылған.
Сондай-ақ мұнда көлік жылдамдығына сағатына 40 шақырымға дейін шектеу қойылған.