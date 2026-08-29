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Қоғам

Алматыда тұрғын үйдегі өрт кезінде бес бала құтқарылды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
Алматыда бес қабатты тұрғын үйде өрт шығып, құтқарушылар алты адамды, оның ішінде бес баланы қауіпсіз жерге шығарды. Зардап шеккендер жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт Тұрғыт Озал көшесіндегі үйдің төртінші қабатындағы пәтерден шыққан. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің алғашқы бөлімшелері келген кезде кіреберісті қою түтін басқан.

Құтқарушылар өртті барлау және сөндіру жұмыстары барысында баспалдақ арқылы ғимараттан алты адамды, оның ішінде бес баланы алып шықты.

ТЖМ мәліметінше, оқиға салдарынан ешкім зардап шекпеген.

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Айдос Қали
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