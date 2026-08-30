30 тамызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 30 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 464,54 теңге;
- еуро – 540,95 теңге;
- рубль – 5,44 теңге;
- Қытай юані – 69,11 теңге.
Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 533 теңге, сату – 543 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 463,3 теңге, сату – 465,47 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 535,63 теңге, сату – 540,75 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,23 теңге, сату – 5,37 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript