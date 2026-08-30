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Қоғам

30 тамызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 12:13 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 30 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 464,54 теңге;
  • еуро – 540,95 теңге;
  • рубль – 5,44 теңге;
  • Қытай юані – 69,11 теңге.

Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 533 теңге, сату – 543 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,35 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 463,3 теңге, сату – 465,47 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 535,63 теңге, сату – 540,75 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,23 теңге, сату – 5,37 теңге.

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Айдос Қали
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