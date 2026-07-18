Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш негізгі валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 18 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 470,53 теңге;
- еуро – 539,07 теңге;
- рубль – 5,97 теңге;
- Қытай юані – 69,38 теңге.
Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Көрсетілген бағамдарда айырбастау пункттерінің валютаны сатып алу және сату құны берілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 468 теңге;
сату – 475 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 535 теңге;
сату – 545 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,72 теңге;
сату – 5,92 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 471,29 теңге;
сату – 473,51 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 537,64 теңге;
сату – 542,97 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,67 теңге;
сату – 5,81 теңге.
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