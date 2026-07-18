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Қоғам

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.07.2026 11:32 Фото: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш негізгі валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 18 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 470,53 теңге;
  • еуро – 539,07 теңге;
  • рубль – 5,97 теңге;
  • Қытай юані – 69,38 теңге.

Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Көрсетілген бағамдарда айырбастау пункттерінің валютаны сатып алу және сату құны берілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 468 теңге;

сату – 475 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 535 теңге;

сату – 545 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,72 теңге;

сату – 5,92 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 471,29 теңге;

сату – 473,51 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 537,64 теңге;

сату – 542,97 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,67 теңге;

сату – 5,81 теңге.

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Айдос Қали
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