9 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 9 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 493,85 теңге;
- Еуро – 571,78 теңге;
- Рубль – 6,25 теңге;
- Қытай юані – 71,53 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері көрсеткен мәліметтер негізінде берілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 492 теңге
сату – 499 теңге
Еуро бағамы:
сатып алу – 568,9 теңге
сату – 579 теңге
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,15 теңге
сату – 6,45 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 493,01 теңге
сату – 495,50 теңге
Еуро бағамы:
сатып алу – 571,47 теңге
сату – 577,09 теңге
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,24 теңге
сату – 6,36 теңге.
