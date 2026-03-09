#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

9 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді

9 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 12:06 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 9 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 493,85 теңге;
  • Еуро – 571,78 теңге;
  • Рубль – 6,25 теңге;
  • Қытай юані – 71,53 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері көрсеткен мәліметтер негізінде берілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 492 теңге

сату – 499 теңге

Еуро бағамы:

сатып алу – 568,9 теңге

сату – 579 теңге

Рубль бағамы:

сатып алу – 6,15 теңге

сату – 6,45 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 493,01 теңге

сату – 495,50 теңге

Еуро бағамы:

сатып алу – 571,47 теңге

сату – 577,09 теңге

Рубль бағамы:

сатып алу – 6,24 теңге

сату – 6,36 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
14:44, 25 қаңтар 2026
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
15:00, 08 ақпан 2026
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы
12:16, 01 наурыз 2026
1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
12:44, Бүгін
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
12:44, Бүгін
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
12:17, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
11:51, Бүгін
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: