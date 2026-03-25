Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 25 наурыз
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 25 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары: АҚШ доллары – 481,88 теңге; еуро – 556,79 теңге; рубль – 5,71 теңге; Қытай юані – 70,03 теңге.
Уақыт өте шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттері бойынша көрсетілген.
Астана
АҚШ долларының бағамы:сатып алу – 480 теңге, сату – 487 теңге;
Еуро бағамы:сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге;
Рубль бағамы:сатып алу – 5,81 теңге, сату – 6,21 теңге.
Алматы
АҚШ долларының бағамы:сатып алу – 483,22 теңге, сату – 485,76 теңге;
Еуро бағамы:сатып алу – 555,15 теңге, сату – 560,51 теңге;
Рубль бағамы:сатып алу – 5,88 теңге, сату – 6,09 теңге.
