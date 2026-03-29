Алматы мен Астанадағы валюта бағамы – 29 наурыз
Фото: freepik
Мақалада Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 29 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюталар бағамы:
- АҚШ доллары – 482,89 теңге;
- Еуро – 556,83 теңге;
- Рубль – 5,94 теңге;
- Қытай юані – 69,72 теңге.
Валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттерінде сатып алушы мен сатушыға арналған баға көрсетілген.
Астана
Доллар: сатып алу – 479,14 теңге, сату – 486,14 теңге;
Еуро: сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге;
Рубль: сатып алу – 5,71 теңге, сату – 6,11 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 482,84 теңге, сату – 485 теңге;
Еуро: сатып алу – 555,91 теңге, сату – 561,02 теңге;
Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6 теңге.
Мақаламен бөлісу
