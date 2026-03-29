#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматы мен Астанадағы валюта бағамы – 29 наурыз

29.03.2026 12:05 Фото: freepik
Мақалада Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 29 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюталар бағамы:

  • АҚШ доллары – 482,89 теңге;
  • Еуро – 556,83 теңге;
  • Рубль – 5,94 теңге;
  • Қытай юані – 69,72 теңге.

Валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттерінде сатып алушы мен сатушыға арналған баға көрсетілген.

Астана

Доллар: сатып алу – 479,14 теңге, сату – 486,14 теңге;

Еуро: сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге;

Рубль: сатып алу – 5,71 теңге, сату – 6,11 теңге.

Алматы

Доллар: сатып алу – 482,84 теңге, сату – 485 теңге;

Еуро: сатып алу – 555,91 теңге, сату – 561,02 теңге;

Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: