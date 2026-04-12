12 сәуірдегі Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 12 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 473,19 теңге;
- Еуро – 553,17 теңге;
- Рубль – 6,14 теңге;
- Қытай юані – 69,4 теңге.
Айта кетейік, тәулік уақытына байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдарын айырбастау пункттері белгілейді.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 470 теңге
сату – 477 теңге
Еуро:
сатып алу – 550 теңге
сату – 560 теңге
Ресей рублі:
сатып алу – 6,06 теңге
сату – 6,36 теңге
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 473,01 теңге
сату – 475,39 теңге
Еуро:
сатып алу – 555,08 теңге
сату – 560,46 теңге
Ресей рублі:
сатып алу – 6,07 теңге
сату – 6,19 теңге
