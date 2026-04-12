Қоғам

12 сәуірдегі Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 12 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 473,19 теңге;
  • Еуро – 553,17 теңге;
  • Рубль – 6,14 теңге;
  • Қытай юані – 69,4 теңге.

Айта кетейік, тәулік уақытына байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдарын айырбастау пункттері белгілейді.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 470 теңге

сату – 477 теңге

Еуро:

сатып алу – 550 теңге

сату – 560 теңге

Ресей рублі:

сатып алу – 6,06 теңге

сату – 6,36 теңге

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 473,01 теңге

сату – 475,39 теңге

Еуро:

сатып алу – 555,08 теңге

сату – 560,46 теңге

Ресей рублі:

сатып алу – 6,07 теңге

сату – 6,19 теңге

Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
