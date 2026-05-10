Қоғам

10 мамырдағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Фото: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары — 461,26 теңге;
  • Еуро — 542,58 теңге;
  • Рубль — 6,18 теңге;
  • Қытай юані — 67,82 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін. Көрсетілген сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттеріне тиесілі.

Астана

Доллар бағамы:сатып алу — 460,07 теңге, сату — 466,97 теңге.

Еуро бағамы:сатып алу — 538 теңге, сату — 548 теңге.

Рубль бағамы:сатып алу — 5,99 теңге, сату — 6,3 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:сатып алу — 463,54 теңге, сату — 465,88 теңге.

Еуро бағамы:сатып алу — 542,76 теңге, сату — 547,99 теңге.

Рубль бағамы:сатып алу — 6,01 теңге, сату — 6,14 теңге.

Айдос Қали
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 25 наурыз
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
Единогласным решением судей закончился бой казахстанца в полуфинале ЧА в Ташкенте
Казахстанское дерби выявило финалистку турнира "Большого шлема" по дзюдо в Астане
Казахстанский боксёр разгромил узбека в бою за финал чемпионата Азии в Ташкенте
Казахстанская дзюдоистка выступит в схватке за бронзовую медаль Grand Slam в Астане
