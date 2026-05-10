10 мамырдағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары — 461,26 теңге;
- Еуро — 542,58 теңге;
- Рубль — 6,18 теңге;
- Қытай юані — 67,82 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін. Көрсетілген сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттеріне тиесілі.
Астана
Доллар бағамы:сатып алу — 460,07 теңге, сату — 466,97 теңге.
Еуро бағамы:сатып алу — 538 теңге, сату — 548 теңге.
Рубль бағамы:сатып алу — 5,99 теңге, сату — 6,3 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:сатып алу — 463,54 теңге, сату — 465,88 теңге.
Еуро бағамы:сатып алу — 542,76 теңге, сату — 547,99 теңге.
Рубль бағамы:сатып алу — 6,01 теңге, сату — 6,14 теңге.
