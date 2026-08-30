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Қоғам

Алматыда Сәтбаев шыңынан түскен үш қыз адасып кетті

Алматыда Сәтбаев шыңынан түскен үш қыз адасып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 13:12 Сурет: видео скрині
Алматыда биіктігі 4 317 метр болатын Сәтбаев шыңынан түсу кезінде үш қыз адасып қалған. Қараңғы түскендіктен, олар сапарды өздігінен жалғастыра алмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Топтың орналасқан жері туралы ақпарат құтқарушыларға түскен. Геолокация деректері арқылы мамандар қыздардың нақты координаттарын жедел анықтап, оларды қарсы алуға аттанған. Бұл туралы 2026 жылғы 30 тамызда Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.

Құтқарушылар туристерді тауып, қауіпсіз бағытпен "Эдельвейс" туристік базасының шлагбаумына дейін алып барған.

Қыздарға медициналық көмек қажет болмаған. Құтқарушылар оларды қауіпсіз аймақта тиісті адамдарға тапсырған.

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Айдос Қали
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