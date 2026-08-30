Алматының бір шағынауданында су бұру желілерін тарту жұмыстары басталады
Жұмыстың жүргізілуіне байланысты көшелердің жекелеген аумақтарында автокөлік қозғалысы ішінара шектеледі.
Желілерді тарту жұмыстары үш аумақта жүргізіледі. Бірінші учаске Көрімдік көшесі, 1а мекенжайындағы қосылу нүктесінен Тараз және Бәйге көшелерінің қиылысына дейін созылады. Мұндағы жұмыс 31 тамыз бен 30 қыркүйек аралығына жоспарланған.
Екінші учаске Тараз және Бәйге көшелерінің қиылысынан Сұлутал және Бәйге көшелерінің қиылысына дейінгі аралықты қамтиды. Жұмыс 30 қыркүйек пен 15 қазан аралығында жүргізіледі.
Үшінші учаске Сұлутал және Бәйге көшелерінің қиылысынан Сыбызғы көшесіне дейін созылады. Жұмыс 31 тамыз бен 30 қыркүйек аралығына жоспарланған.
Жоба аясында кәріз желілерін монтаждау және кейіннен аумақты көркейту жұмыстары қарастырылған.
"Тұрғындар мен жүргізушілерден уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарап, жүру бағытын жоспарлау кезінде шектеуді ескеруді және уақытша жол белгілерінің талабын сақтауды сұраймыз", – делінген хабарламада.