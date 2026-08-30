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Қоғам

Алматының бір шағынауданында су бұру желілерін тарту жұмыстары басталады

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 16:57 Фото: pexels
2026 жылы 28 тамыз бен 16 қазан аралығында Алматының Қайрат шағынауданындағы 300-учаске мекенжайында орналасқан "Jeti Qazyna" тұрғын үй кешеніне су бұру желілерін тарту жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы қалалық Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының өкілдері айтты.

Жұмыстың жүргізілуіне байланысты көшелердің жекелеген аумақтарында автокөлік қозғалысы ішінара шектеледі.

Желілерді тарту жұмыстары үш аумақта жүргізіледі. Бірінші учаске Көрімдік көшесі, 1а мекенжайындағы қосылу нүктесінен Тараз және Бәйге көшелерінің қиылысына дейін созылады. Мұндағы жұмыс 31 тамыз бен 30 қыркүйек аралығына жоспарланған.

Екінші учаске Тараз және Бәйге көшелерінің қиылысынан Сұлутал және Бәйге көшелерінің қиылысына дейінгі аралықты қамтиды. Жұмыс 30 қыркүйек пен 15 қазан аралығында жүргізіледі.

Үшінші учаске Сұлутал және Бәйге көшелерінің қиылысынан Сыбызғы көшесіне дейін созылады. Жұмыс 31 тамыз бен 30 қыркүйек аралығына жоспарланған.

Жоба аясында кәріз желілерін монтаждау және кейіннен аумақты көркейту жұмыстары қарастырылған.


"Тұрғындар мен жүргізушілерден уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарап, жүру бағытын жоспарлау кезінде шектеуді ескеруді және уақытша жол белгілерінің талабын сақтауды сұраймыз", – делінген хабарламада.
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Айдос Қали
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