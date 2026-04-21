Алматының Алатау ауданында Оңғарсынова көшесінің бір бөлігінде қозғалыс уақытша шектеледі
Оңғарсынова көшесінің Ақберен көшесінен Қожабеков көшесіне дейінгі бөлігінде асфальтбетон жабынын төсеу жұмыстары жоспарланған. Осыған байланысты аталған учаскеде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.
Бұл жұмыс 2026 жылы 21 сәуір сағат 22:00-ден 2 мамырға дейін жүргізіледі. Қала тұрғындары мен қонақтары уақытша өзгерісті ескеріп, қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап алғаны жөн.
Аталған жұмыстар қаланың маңызды инфрақұрылымдық жобаларының бірі "Батыс кәріз коллекторының құрылысы" аясында қолға алынған. Коллектордың жалпы ұзындығы Жандосов көшесінен қалалық тазарту құрылыстарына дейін 35 шақырым.
Жоба аяқталғаннан кейін 200 мыңға жуық тұрғын орталықтандырылған кәріз жүйесімен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, санитарлық ахуал жақсарып, инженерлік желілердің сенімділігі артып, апаттық жағдайлар қаупі төмендейді деп болжанып отыр.