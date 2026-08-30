Жаздың соңғы күні қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Ақтөбе облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында, солтүстік-батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында кей уақыттарда жаңбыр, найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының солтүстігінде күндіз аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында да төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының солтүстігінде, таулы аудандарында түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 18-23 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың орталығында, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы қаласында күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15 м/с.
Қонаев қаласында күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 18-23 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 18-23 м/с.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Облыстың солтүстік-батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанай қаласында солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі.
Жетісу облысының таулы аудандарында түнде өткінші жаңбыр, найзағай, күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың таулы аудандарында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. Облыстың орталығында, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында түнде жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, түнде облыстың батысында, солтүстігінде 15-20 м/с, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 23-28 м/с. Облыстың оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қаласында жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, түнде және таңертең екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында таулы аудандарында түнде жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың солтүстігінде, шығысында таулы аудандарында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде 15-20, күндіз екпіні 25 м/с. Өскемен қаласында күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Түркістан облысының тауларында күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы және тау бөктерлі аудандарында екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қаласында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қаласында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 25 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз 15-20, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде кей уақыттарда екпіні 23-28 м/с. Петропавл қаласында күндіз жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз 15-20 м/с.
Павлодар облысының солтүстігінде, орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Павлодар қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, облыстың орталығында, оңтүстігінде күші 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстіктен соғады, күндіз екпіні 15 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.