#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
Қоғам

Қызылордада рақымшылық аясында 30-дан астам сотталған бостандыққа шықты

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 13:29 Фото: Zakon.kz
"Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы" Заң аясында Қызылорда облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты мекемелерден бүгінгі күнге дейін 30-дан астам сотталған бостандыққа шықты.

Рақымшылық туралы заң Қызылорда облысындағы ҚАЖ мекемелерінде жазасын өтеп жатқан сотталғандарға да қолданылуда. Соның бірі – жазасын өтеу мерзімінің аяқталуына шамамен бір жыл қалған азамат.

Қызылорда қаласының №2 сотының қаулысымен оған рақымшылық туралы заң талаптарына сәйкес жаза мерзімі қысқартылып, нәтижесінде ол мекемеден босатылды. Бостандыққа шыққан азамат қуанышын жасырмады.

"Рақымшылықпен бостандыққа шығып жатқаныма қуанып отырмын. Бұдан былай қылмыс жасамаймын. Президентімізге және мекеме әкімшілігіне алғысым шексіз, — деді ол.

ҚАЖ департаментінің мәліметінше, рақымшылық туралы заң облыстағы мекемелерде жазасын өтеп жатқан 100-ге жуық сотталғанға қатысты қолданылады. Оның ішінде бір бөлігі бостандыққа шығарылса, 80-ге жуық сотталғанның жаза мерзімі қысқартылуға жатады.

ҚАЖ қызметкерлері рақымшылықпен бостандыққа шыққан азаматтардың қоғамға қайта бейімделуіне де ерекше көңіл бөлуде. Оларға жұмысқа орналасу, әлеуметтік мәселелерін шешу және қалыпты өмірге оралу бағытында қажетті көмек көрсетілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
11:29, 02 шілде 2026
Жаңа Конституцияға орай рақымшылық жарияланды: кімдер қылмыстық жауаптылықтан босатылады
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
12:09, 05 тамыз 2026
Жаңа Конституцияның қабылдануына орай рақымшылық: қанша адам бостандыққа шықты
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
13:16, 04 маусым 2025
Қазақстанда Конституцияның 30 жылдығына рақымшылық жасалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
18:10, Бүгін
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Бүгін
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Джастин Гейджи
17:33, Бүгін
"Я бы рассмотрел этот бой": чемпион UFC Гейджи о поединке с Макгрегором
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван ’т Шкип посетил матч КПЛ &quot;Женис&quot; - &quot;Алтай&quot;
17:11, Бүгін
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван’т Шкип посетил матч КПЛ "Женис" - "Алтай"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: