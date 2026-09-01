#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
Қоғам

Қазақстанда жолбарыс санын көбейту жоспары белгілі болды

Үмітке аталық жолбарыс қашан жіберіледі?, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 14:54 Сурет: gov.kz
2026 жылғы қазан айына дейін Қазақстанның жабайы табиғатына тағы бір Амур жолбарысын жіберу туралы шешім қабылданады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Амур жолбарысы" орталығының бас директоры Сергей Арамилев мәлімдеді.

Ол 1 қыркүйекте ТАСС-қа берген сұхбатында ол аталық жолбарысты табиғатқа жіберу туралы шешім аналық жолбарыс Үмітті бақылау нәтижесіне қарай қазан айында қабылданатынын айтты.

Орталық басшысы бағдарламаны жүзеге асыру үшін екі ұрғашы және екі аталық Амур жолбарысы таңдалғанын еске салды. Олардың бір жұбы – 3-4 жастағы ересек аталық пен ұрғашы, ал екінші жұбы – 6-7 айлық екі жолбарыстың төлі. 2026 жылғы тамызда Қазақстанның жабайы табиғатына алғашқы ересек ұрғашы жолбарыс жіберілді.

"Амур жолбарыстарын Қазақстанға жіберу – біз алғаш рет жүзеге асырып отырған ғылыми эксперимент. Бастапқыда тамыз айында ұрғашы жолбарыс жіберілді, қазір біз оны бақылап отырмыз. Қазан айына қарай қорытынды жасап, аталық жолбарысты жіберу-жібермеу туралы шешім қабылдаймыз", – деді Сергей Арамилев Шығыс экономикалық форумында.

"Амур жолбарысы" орталығының бас директорының айтуынша, бастапқыда аталық және ұрғашы жолбарысты бірге жіберу жоспарланған. Алайда кейін тек ұрғашысын жіберу туралы шешім қабылданған. Оның түсіндіруінше, жаңа аумақта тіршілік етуге ұрғашы жолбарыстар тезірек бейімделеді.

"Ұрғашы жолбарыс өзіне тиесілі аумақты қалыптастырған бойда, оған аталықты жібереміз. Егер ұрғашы жолбарыс аталыққа ұнаса, ол онымен бірге қалып, қарым-қатынасын жалғастырады. Егер ұнамай қалса, басқа ұрғашыны іздеп кетеді", – деді Сергей Арамилев.

Оның айтуынша, аталық пен ұрғашы жолбарыс арасында қақтығыс болмайды.

Қазақстан аумағында жойылып кеткен 70 жылдан астам уақыттан соң алғаш рет жабайы табиғатқа Амур жолбарысы жіберілді. Тарихи оқиға 2026 жылғы 31 шілдеде "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерватының аумағында болды. Жабайы табиғатқа Үміт есімді ұрғашы жолбарыс жіберілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
16:08, Бүгін
Несие тарихы қалай қалыптасады және қарыздарыңызды кім көре алады: қазақстандықтарға маңызды ақпарат
Ресейдің Қазақстанға төрт амур жолбарысын қашан беретіндігі белгілі болды
16:56, 23 ақпан 2026
Ресейдің Қазақстанға төрт амур жолбарысын қашан беретіндігі белгілі болды
Қазақстанға Ресейден төрт амур жолбарысы әкелінеді
12:53, 30 наурыз 2026
Қазақстанға Ресейден төрт амур жолбарысы әкелінеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
18:10, Бүгін
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Бүгін
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Джастин Гейджи
17:33, Бүгін
"Я бы рассмотрел этот бой": чемпион UFC Гейджи о поединке с Макгрегором
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван ’т Шкип посетил матч КПЛ &quot;Женис&quot; - &quot;Алтай&quot;
17:11, Бүгін
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван’т Шкип посетил матч КПЛ "Женис" - "Алтай"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: