#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
Кеңестер

Несие тарихы қалай қалыптасады және қарыздарыңызды кім көре алады: қазақстандықтарға маңызды ақпарат

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 16:08 Фото: pexels
Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) 2026 жылғы 1 қыркүйекте, несие тарихы деген не және оның қалай қалыптасатыны туралы маңызды әрі пайдалы ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттік мамандарының айтуынша, банктер мен микроқаржы ұйымдары несие алуға берілген өтінімдерді қарау кезінде қарыз алушының төлем қабілеттілігін және кредиттік тәуекел деңгейін бағалайды.

Мұндай бағалаудың негізгі құралдарының бірі – азаматтың несие тарихы. Оның негізінде жеке кредиттік рейтинг (ЖКР) те қалыптастырылады.

Несие тарихы мен жеке кредиттік рейтинг туралы мәліметтер кредиттік бюроларда жинақталады.

Есте сақтайтын жайт, Қазақстанда екі кредиттік бюро жұмыс істейді. Олар – "Мемлекеттік кредиттік бюро" АҚ (МКБ) және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС (БКБ). Оларда азаматтардың несиелері, қарыздары, мерзімі өткен төлемдері және басқа да қаржылық міндеттемелері туралы ақпарат сақталады.

МКБ – Қазақстан Ұлттық банкінің еншілес ұйымы. Заңнамаға сәйкес, екінші деңгейлі банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, коллекторлық агенттіктер, байланыс операторлары, коммуналдық қызмет көрсетушілер және ақпарат беруші болып саналатын басқа да ұйымдар МКБ-ға мәлімет беруге міндетті.

Ал БКБ – жеке коммерциялық ұйым. Бұл бюроға ақпарат беру ерікті негізде жүзеге асырылады.

Несие тарихы қалай қалыптасады

Несие тарихы – сіздің несиелеріңіз бен қарыздарыңыз туралы ақпарат. Онда қандай несие алғаныңыз, қанша қарызыңыз бары, төлемдерді уақытында жасағаныңыз немесе жасамағаныңыз, сондай-ақ мерзімі өткен берешектердің болған-болмағаны көрсетіледі.

Несие тарихын кредиттік бюро банктер, микроқаржы ұйымдары, тауарлар мен қызметтерді несиеге немесе төлемді кейінге қалдыру арқылы ұсынатын ұйымдар, коллекторлық агенттіктер, мемлекеттік органдар және заңда көзделген басқа да ұйымдар берген ақпарат негізінде қалыптастырады.

Бұл ұйымдар өз клиенттері туралы нақты әрі өзекті ақпаратты кредиттік бюроға беруге міндетті.

Несие тарихына кім қол жеткізе алады

Несие тарихы – құпия ақпарат. Кредиттік есепті азаматтың өзі, сондай-ақ заң бойынша мұндай ақпаратты алуға құқығы бар ұйымдар ала алады.

Мысалы, кредиттік есепті банктер, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер және заңда көзделген басқа да ұйымдар, әдетте, азаматтың келісімімен ала алады ("Кредиттік бюролар туралы" заңның 17-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы).

Кредиттік бюро несие тарихын қорғауға және онда қамтылған ақпаратты бөгде адамдарға жария етпеуге міндетті.

"Жекелеген жағдайларда ақпарат басқа елдердің кредиттік бюроларына берілуі немесе олардан алынуы мүмкін. Бұл тиісті мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында ақпарат алмасу туралы келісім жасалған жағдайда жүзеге асырылады ("Кредиттік бюролар туралы" заңның 25-бабы 4-тармағы)", деп мәлімдеді ҚНРДА баспасөз қызметі.

Несие тарихы қанша уақыт сақталады

Несие тарихы кредиттік бюрода азамат туралы соңғы ақпарат алынған күннен бастап бес жыл сақталады.

Маңызды: бұл бес жыл несие алынған күннен бастап емес, кредиттік бюро қарыз алушы туралы соңғы ақпаратты алған күннен бастап есептеледі.

Мысалы, сіз несиені толық өтедіңіз делік. Банк оның өтелгені туралы ақпаратты кредиттік бюроға жіберсе, несие тарихын сақтау мерзімі кредиттік бюро осы ақпаратты алған күннен бастап есептеледі.

"Сондықтан бұрын алынған несиелер, оның ішінде олардың уақытында немесе мерзімі өтіп барып өтелгені туралы мәліметтер соңғы ақпарат кредиттік бюроға түскеннен кейін бес жыл бойы несие тарихында сақталуы мүмкін", делінген ресми мәлімдемеде.

Бұған дейін сарапшылар Қазақстанның кредиттік рейтингін көтеру қазақстандықтарға қандай пайда беретінін айтып берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
10:25, 30 маусым 2026
Қазақстандықтарға несие алаяқтығынан қорғану үшін маңызды қызметті дереу іске қосуды ұсынды
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
13:50, 04 ақпан 2025
Несие алу кезінде қазақстандықтарға нені білу маңызды
Знак предупреждения, предупреждение, знак внимание, знак внимания
17:54, 25 ақпан 2026
Ұялы байланыс құрылғылары арқылы келетін қауіп: ел азаматтарына ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
18:10, Бүгін
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Бүгін
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Джастин Гейджи
17:33, Бүгін
"Я бы рассмотрел этот бой": чемпион UFC Гейджи о поединке с Макгрегором
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван ’т Шкип посетил матч КПЛ &quot;Женис&quot; - &quot;Алтай&quot;
17:11, Бүгін
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван’т Шкип посетил матч КПЛ "Женис" - "Алтай"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: