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Қоғам

"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 5 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 5 қыркүйек, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 18:15 Сурет: unsplash
2026 жылғы 5 қыркүйекте, сенбіде Қазақстан аумағының басым бөлігінде кең ауқымды антициклон жүріп, соның негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктеріне сілтеме жасай отырып, Zakon.kz хабарлайды.

Сонымен қатар метеорологтар еліміздің оңтүстік-шығысы мен батысында атмосфералық фронттардың жүруіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауатынын ескертеді. Оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болуы мүмкін.

Ал Қазақстанның батысында, оңтүстігінде және шығысында қатты жел тұратыны болжанып отыр.

"Оңтүстік өңірлерде кей жерлерде шаңды дауыл соғуы мүмкін. Түнде және таңертең шығыс, оңтүстік-шығыс және орталық өңірлерде тұман түседі деп күтіледі", делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының таулы аудандарында түнде сынап бағаны 2 градус суықты көрсетіп, үсік жүретіні болжанады.

Сонымен қатар, бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі - Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарының солтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен солтүстік-батысында, Маңғыстау облысының орталық бөлігінде, Қарағанды облысының орталығында, шығысында, Алматы облысы, Жетісу облысының солтүстігінде, сондай-ақ Ақмола облысының солтүстігі мен оңтүстік-батысында және Солтүстік Қазақстан облысының шығысы мен оңтүстігінде.
  • төтенше өрт қаупі - Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Актөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының батысында, шығысында және орталығында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында.

Бұған дейін 2026 жылы 9-18 қыркүйек аралығында алдағы жылыту маусымына дайындықты аяқтау аясында Алматының жеті ауданында жылу жүйесіне гидравликалық сынақтар жүргізілетіні хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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