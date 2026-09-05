#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
Қоғам

6 қыркүйекте қай өңірлерде ауа райы байланысты ескерту жасалды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 18:20 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 6 қыркүйекте елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысының батысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-18 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда төтенше өрт қаупі сақталады.

Ақтөбе облысында оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында, солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қ.: жел оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Облыстың солүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі.. Облыстың орталығында, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта төтенші өрт қаупі сақталады. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: түнде және таңертең тұман күтіледі.

Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда төтенше өрт қаупі сақталады.

Абай облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ: түнде және таңертең тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Түнде облыстың таулы аудандарында 1 градус үсік күтіледі. Өскемен қ.: түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: төтенше өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысында оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында, шығысында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысының солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: жоғары өрт қаупі күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қ.: оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Маңғыстау облысының батысында аздаған жаңбыр, найзағай, тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:42, 05 сәуір 2026
6 сәуірде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
6 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:40, 05 ақпан 2026
6 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
17:04, 05 шілде 2026
6 шілдеде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игровой эпизод в матче КПЛ Каспий - Кайрат
18:53, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Каспий" в гостях и сократил отставание от "Ордабасы"
Игровой эпизод в матче КПЛ Окжетпес - Ордабасы
18:04, Бүгін
"Окжетпес" неожиданно обыграл лидирующий "Ордабасы" в матче КПЛ
Еркебулан Токтар после победы на турнире IBA Nomad
17:43, Бүгін
"Пожелайте нам удачи": Еркебулан Токтар проведёт переговоры с UFC в Париже
Александр Бублик на Уимблдонском турнире
17:18, Бүгін
"За идею не отдался": Александр Бублик эмоционально отреагировал на вылет с US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: