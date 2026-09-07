#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.56
530.52
5.28
Қоғам

Алматыда жедел жәрдем бригадасына полиция көмегі қажет болды: не болған

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 16:50 Фото: akorda.kz
Алматыда екі ер адам жедел жәрдем бригадасына пышақпен қоқан-лоқы көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 7 қыркүйекте Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі баяндады.

"Екі ер адам жедел жәрдем шақырып, медицина қызметкерлері келгеннен кейін оларға пышақпен қоқан-лоқы көрсеткен. Оқиға туралы полицияға шақыртуға барған жедел жәрдем бригадасы хабарлады. Қазыбек би мен Бәрібаев көшелерінің қиылысына патрульдік полиция қызметкерлері мен Медеу ауданының учаскелік полиция инспекторы жедел жетті. Екі ер адам да ұсталды", – делінген хабарламада.

Алдын ала мәлімет бойынша, ұсталғандар есірткіге масаң күйде болған. Олар медицина қызметкерлері келгенге дейін синтетикалық есірткі қолданғанын мойындаған.

Оқиға салдарынан жедел жәрдем қызметкерлерінің ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Ұсталғандар полиция бөлімшесіне жеткізілді.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Полиция пышақтың қайдан алынғанын, сондай-ақ оны сақтау және алып жүру мақсатын тексереді. Оқиғаға қатысушылардың әрқайсысының әрекетіне құқықтық баға беріледі.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны жедел жәрдем фельдшеріне шабуыл жасағаны үшін бір жарым жылға бас бостандығынан айырылған еді. Мас күйде болған ер адам фельдшерді теуіп, ішінен соққы жасаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
10:02, 03 қазан 2025
Атырауда мас ер адам полиция формасында көлік айдап, жедел жәрдем ішінде төбелес шығарды
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
13:16, 30 наурыз 2026
Алматыда жедел жәрдем станциясының қызметкерлеріне пышақпен шабуыл жасалды
Алматыда жедел жәрдем көлігі жеңіл автокөлікпен соқтығысып, бірнеше адам зардап шекті
09:37, 16 қыркүйек 2025
Алматыда жедел жәрдем көлігі жеңіл автокөлікпен соқтығысып, бірнеше адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Чесноков в составе сборной РК
16:47, Бүгін
Ислам Чесноков может пропустить первые матчи Лиги наций за Казахстан
Команда совещается на поле
16:26, Бүгін
17-летний казахстанец Маделханов отличился голом в юношеском чемпионате Бельгии
Маирбек Юсупов
16:10, Бүгін
"Не все ребята выдерживают тренировочный процесс": Маирбек Юсупов о "вольниках" Казахстана
Лыжник в прыжке
16:03, Бүгін
Казахстанцы завоевали три медали этапа Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Чехии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: