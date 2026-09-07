Алматыда жедел жәрдем бригадасына полиция көмегі қажет болды: не болған
Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 7 қыркүйекте Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі баяндады.
"Екі ер адам жедел жәрдем шақырып, медицина қызметкерлері келгеннен кейін оларға пышақпен қоқан-лоқы көрсеткен. Оқиға туралы полицияға шақыртуға барған жедел жәрдем бригадасы хабарлады. Қазыбек би мен Бәрібаев көшелерінің қиылысына патрульдік полиция қызметкерлері мен Медеу ауданының учаскелік полиция инспекторы жедел жетті. Екі ер адам да ұсталды", – делінген хабарламада.
Алдын ала мәлімет бойынша, ұсталғандар есірткіге масаң күйде болған. Олар медицина қызметкерлері келгенге дейін синтетикалық есірткі қолданғанын мойындаған.
Оқиға салдарынан жедел жәрдем қызметкерлерінің ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Ұсталғандар полиция бөлімшесіне жеткізілді.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Полиция пышақтың қайдан алынғанын, сондай-ақ оны сақтау және алып жүру мақсатын тексереді. Оқиғаға қатысушылардың әрқайсысының әрекетіне құқықтық баға беріледі.
Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны жедел жәрдем фельдшеріне шабуыл жасағаны үшін бір жарым жылға бас бостандығынан айырылған еді. Мас күйде болған ер адам фельдшерді теуіп, ішінен соққы жасаған.