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Қоғам

Қазақстандық әйел жылдар өткен соң отбасының сұмдық құпиясын біліп, миллиондық мұраға қол жеткізді

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 18:46 Фото: pixabay
Кассациялық азаматтық істер жөніндегі сот қазақстандық әйелдің әжесі қайтыс болғаннан кейін мұраны қабылдау мерзімін қалпына келтірді. Әйел мұрагерлік құқықтарын рәсімдеп үлгермей қайтыс болған ағасының өлімі туралы 10 жылдан астам уақыт өткен соң ғана білген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сәйкес, тұрғын үй бір әйелге тиесілі болған. Ол 2007 жылы барлық мүлкін ұлына мұраға қалдыру туралы өсиет жазған. Әйел 2010 жылғы 3 шілдеде қайтыс болғаннан кейін оның ұлы үйде тұра бергенімен, мұраны нотариус арқылы рәсімдеп үлгермеген. Ал 2013 жылғы қарашада ол да қайтыс болған.

Мұра қалдырушының немересі мүліктің бар екенін білмеген. Ол үй өсиет бойынша ағасына өткен деп ойлаған. Ағасының мұрагерлік құқықтарын рәсімдеп үлгермей қайтыс болғанын әйел тек 2023 жылғы желтоқсанда білген.

Бұл жайт даулы үйге қатысты басқа азаматтық істі қарау кезінде анықталған.

"Осыдан кейін талап қоюшы мұраны рәсімдеу үшін бірқатар шара қабылдаған: сотқа және нотариусқа жүгінген, сот тәртібімен әжесімен туыстық қатынасын анықтаған. Мұраны қабылдау мерзімін өткізіп алғанына байланысты нотариустан бас тарту алған соң, осы талап арызбен сотқа жүгінген", – деп хабарлады сот 2026 жылғы 7 қыркүйекте.

Бірінші сатыдағы сот әйелдің талабын қанағаттандырып, мұраны қабылдау мерзімін қалпына келтірген және оны мұраны қабылдаған деп таныған. Алайда апелляциялық сот бұл шешімнің күшін жойып, үйдің бастапқы иесінің қайтыс болған ұлының мұрагерлік құқықтарын мұрагерлік трансмиссия тәртібімен ескеру қажет екенін көрсеткен.

Кассациялық сот апелляциялық инстанцияның бұл қорытындысымен келіспей, бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырды.

"Сот мұраға құқық туралы нотариаттық куәліктің болмауының өзі мұрагерлік құқықтардың жоқ екенін білдірмейтінін атап өтті. Анасы қайтыс болғаннан кейін М. даулы үйде іс жүзінде тұрған, бұл оның мұраны қабылдағанын көрсететін әрекет болып саналады. Оның мұра ашылғаннан кейін қайтыс болуы мұрагерлік трансмиссия институтын қолдануға кедергі келтірмейді", – делінген хабарламада.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1072-3-бабына сәйкес, мұраны қабылдау мерзімі дәлелді себептермен өткізіліп алынған жағдайда, сот оны қалпына келтіре алады. Ол үшін мұрагер аталған себептер жойылғаннан кейін алты ай ішінде сотқа жүгінуі керек.

Кассациялық сот әйелдің мұраны қабылдау мерзімін өткізіп алу себептерін дәлелді деп таныды. Ол мұрагерлік мүліктің бар екенін тек 2023 жылғы желтоқсанда білген. Осыдан кейін әйел мұрагерлік құқықтарын рәсімдеу үшін қажетті әрекеттерді жүйелі түрде жасаған.

Сот сонымен қатар бастапқы үй иесінің мұрагері болуға тиіс ер адамның жұбайы мен ұлының даулы мүлікке қатысты құқықтарын қарады. Ер адам өз бауырын қасақана өлтіргені үшін сотталған.

Сотта ҚР Азаматтық кодексінің 1045-бабына сәйкес, мұра қалдырушыны немесе ықтимал мұрагерлердің бірін қасақана өлтірген адамдардың мұрагер болуға құқығы жоқ екенін еске салды. Осыған байланысты аталған адамдар даулы мүлікке қатысты мұрагерлік құқыққа ие болмаған.

Осылайша, Кассациялық сот апелляциялық соттың қаулысын жойып, аудандық соттың шешімін күшінде қалдырды және талап қоюшының өкілінің кассациялық шағымын қанағаттандырды.

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Айдос Қали
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