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Құқық

"Мас күйде көлік жүргізіп, есірткі де тұтынған". Полиция елден шығармақ болған шетелдікті сот қорғап қалды

Сот үкімі, шетелдік, елден шығару, Кассациялық сот, Әзірбайжан, кәсіпкер, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 19:55 Сурет: Zakon.kz
Кассациялық соттың азаматтық істер жөніндегі сот алқасы Қазақстан Республикасынан шығарып жіберу туралы полицияның Қазақстанда тұруға ықтиярхаты бар Әзербайжан азаматының өтінішін қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өтінішке шетел азаматының бірнеше рет әкімшілік жауаптылыққа тартылуы, оның ішінде көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарғаны және дәрігердің тағайындауынсыз есірткі құралдарын пайдаланғаны негіз болған. Бірінші сатыдағы сот полицияның өтінішін қанағаттандырып, оны Қазақстан Республикасынан шығарып жіберу туралы шешім қабылдаған.

Кассациялық сот бұл қорытындымен келіспеді.

"Сот қолданыстағы заңнамада шетел азаматын тек әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін автоматты түрде елден шығару көзделмегенін атап өтті. Мұндай мәселені шешу кезінде құқық бұзушылықтың ауырлығы, кінәсінің дәрежесі, отбасылық жағдайы, Қазақстанда заңды негізде тұру ұзақтығы және өзге де маңызды мән-жайлар ескерілуге тиіс. Істі қарау барысында Г-ның Қазақстанда тұруға ықтиярхат негізінде тұрақты тұратыны, кәсіпкерлікпен айналысатыны, салықтарды уақтылы төлейтіні және сауда-өнеркәсіп кешенін салу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асырып жатқаны анықталды. Сондай-ақ оның мемлекет алдында жер учаскесінің құнын төлеу жөніндегі міндеттемесі бар екені, оны орындау мерзімі 2030 жылға дейін белгіленгені және берешек сомасы 14 млн теңгені құрайтыны белгілі болды. Сот оның оң мінездемесін, тұрақты әлеуметтік байланыстарының бар екенін және Әзербайжан Республикасының Бас консулдығының өтінішхатын да назарға алды", делінген 2026 жылғы 31 шілдедегі сот хабарламасында.

Барлық мән-жайларды жан-жақты бағалай отырып, кассациялық сот бұл жағдайда шетел азаматын елден шығару қажетті әрі барабар шара болып табылмайды деген қорытындыға келді. Осыған байланысты бірінші сатыдағы соттың шешімі күшін жойып, полицияның өтінішін қанағаттандырудан бас тартты.

Бұған дейін банктерден несие алып, 16 млн теңгеден аса қарызға батқан мұғалім сотқа жүгінгенін хабарлағанбыз.

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