Банктерден несие алып, 16 млн теңгеден аса қарызға батқан мұғалім сотқа жүгінді
Соттың мәліметінше, арыз беруші Шу ауданының мектеп-гимназиясында "қазақ тілі мен әдебиет" пәні мұғалімі болып жұмыс істейді.
Материалдық жағдайдың нашарлауына байланысты ол несие берушілер алдындағы міндеттемелерді уақтылы орындай алмаған. Оның 6 банк алдындағы қарызының жалпы сомасы 16,4 теңгеден асады.
"Барлық кредиттер бойынша ай сайынғы төлемдердің сомасы тұруға арналған міндетті шығыстарды есептемегенде 650 мың теңгеден асты. Шу аудандық соты К.-ның төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және қарызды 5 жыл ішінде өтеуге мүмкіндік беретін тұрақты табысы бар екенін анықтады", делінген 2026 жылғы 31 шілдедегі сот хабарламасында.
Оған қатысты банкроттық рәсімдері қолданылмаған және борышкердің жосықсыз еместігі туралы дәлелдер анықталмаған. 6 банктің 5-еуі арызды қанағаттандырудан бас тартуды сұрады.
Ұсынылған дәлелдемелерді ескере отырып, Шу аудандық соты арызды қанағаттандырды және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процедурасын қолданды.
Шешіммен келіспей, банктердің бірі оған апелляциялық шағым түсірді.
"Істің материалдары мен апелляциялық шағымның дәлелдерін зерттегеннен кейін сот алқасы бірінші сатыдағы сот істің нақты мән-жайларын дұрыс анықтап, заңнама нормаларын тиісті қолданды деген қорытындыға келді. Шу аудандық сотының шешімі өзгеріссіз, ал банктің апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды. Сот актілері заңды күшіне енді. Бұл шешім әйелге банктер алдындағы барлық қарызын кезең-кезеңімен өтеуге мүмкіндік берді". Жамбыл облыстық сотының баспасөз қызметі
Бұған дейін Астанадағы су тасқыны кезінде зардап шеккен көлік иелеріне әкімдік қайда шағымдануға болатынын айтып, кеңес берген.