#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Құқық

Төлемей жүрген қарызы 8 млн теңгеден асқан семейлік көлігінен айырылды

Көлік, айып тұрағы, Абай облысы, Семей, борышкер, қарыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 20:42 Сурет: polisia.kz
Абай облысында 8 млн теңгеден астам қарызы бар борышкердің автокөлігі айып тұрағына қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысының полицейлері жеке сот орындаушымен бірлесіп Семей қаласының 29 жастағы тұрғынына қатысты өндіріп алу шараларын жүзеге асырды.

"Борышкер қаржы ұйымына 8 млн теңгеден астам қарыз болған. Сот орындаушысының қаулысы бойынша оның автокөлігі тәркіленіп, арнайы айып тұрағына қойылды. Көлікті патрульдік полиция батальоны қызметкерлері "Қорғау" ақпараттық жүйесі арқылы анықтады. Борышкерге сот шешімін орындау тәртібі толық түсіндірілді", делінген полиция хабарламасында.

Абай облысының полициясы азаматтарды қаржы және несие ұйымдары алдындағы міндеттемелерді уақытылы орындауға шақырады. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкенттіктердің жылу үшін қарызы 800 млн теңгеден асып түсті
12:25, 05 мамыр 2025
Шымкенттіктердің жылу үшін қарызы 800 млн теңгеден асып түсті
Алматылық жүргізушілерден 73 млн теңгеден астам айыппұл өндіріп алынды
20:58, 29 маусым 2023
Алматылық жүргізушілерден 73 млн теңгеден астам айыппұл өндіріп алынды
Шымкентте 39 млн теңге өтелмеген қарызы бар жүргізуші анықталды
23:20, 06 желтоқсан 2023
Шымкентте 39 млн теңге өтелмеген қарызы бар жүргізуші анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: