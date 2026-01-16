#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Оқиғалар

Интернеттегі жарнамаға сенген екі тұрғын 10 млн теңгеден айырылды

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 09:37 Фото: pexels
Павлодар облысында екі әпке-сіңлі алаяқтардың құрбаны болып, 10 миллион теңгеден айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік полицияның мәліметінше, алаяқтық схемалар жыл өткен сайын күрделеніп, барған сайын сенімді көріне түсуде. Павлодар тұрғындары алаяқтардың негізгі тәсілдерінің көбінен хабардар болғанымен, олардың айласына түсіп қалатындар әлі де кездеседі.


"Интернеттен зейнеткерлерге дивиденд төлеу туралы жарнаманы көріп қалдым. Ол мені қызықтырған соң, толық ақпарат алу үшін сілтеме арқылы өттім. Сол күні маған өзін инвестициялық компанияның менеджері ретінде таныстырған бейтаныс ер адам хабарласты. Ол дивиденд рәсімдеуге көмектесетінін айтты. Қуанып, табысымды арттыруды әпкеме де ұсындым. Кейін оның нақты нұсқауларын орындап, әпкем екеуміз айтылған банк шоттарына шамамен 10 миллион теңге аудардық", – деп мәлімдеді Екібастұз қаласының тұрғыны.

Уәде етілген дивидендтерді ала алмаған әйелдер полицияға жүгінді. Аталған дерек бойынша алаяқтық фактісімен қылмыстық іс қозғалды.

Полиция азаматтарды интернетте аса сақ болуға шақырады: күмәнді хаттар мен сілтемелерді ашпауға, жеке деректерді сенімсіз ресурстарда қалдырмауға, антивирустық бағдарламаларды тұрақты түрде жаңартып отыруға, аккаунттарға кіру үшін күрделі әрі сенімді құпиясөздер қолдануға, сондай-ақ онлайн қаржылық операциялар кезінде, әсіресе төлем карталарын пайдалану барысында, мұқият болуға кеңес береді.

Бұған дейін Алматы полициясы жалған электронды түбіртектерді пайдалану арқылы алаяқтық жасады деген күдікпен әйел адамның ұсталғаны туралы хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда 50 жолаушысы бар автобус апатқа ұшырады
09:52, Бүгін
Маңғыстауда 50 жолаушысы бар автобус апатқа ұшырады
Алаяқтарға сенген кәсіпкер 41 млн теңгесінен айырылды
12:04, 03 қазан 2025
Алаяқтарға сенген кәсіпкер 41 млн теңгесінен айырылды
Шымкентте алаяқтардың сөзіне сенген отбасы үйі мен көлігін сатып, несиеге батты
16:21, 20 қазан 2025
Шымкентте алаяқтардың сөзіне сенген отбасы үйі мен көлігін сатып, несиеге батты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: