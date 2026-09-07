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Қоғам

Ұлытау облысында заңсыз аң аулады деген күдікпен браконьерлер ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 19:50 Фото: pexels
Ұлытау облысында "Браконьер" рейді кезінде полиция қызметкерлері мен "Охотзоопром" инспекторлары заңсыз аң аулады деген күдікпен төрт адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлытау ауданының Мибұлақ ауылдық округі аумағында полицейлер екі автокөлікті тоқтатқан. Көліктердің ішінен киіктерге тиесілі болуы мүмкін 23 жануардың ұшасы, 21 бас және 46 мүйіз табылды.

"Сондай-ақ 12 калибрлі оқтары бар екі тегіс ұңғылы мылтық, екі пышақ, екі ара және радиостанция тәркіленді. Автокөліктер арнайы тұраққа қойылды", – деп хабарлады Ұлытау облысы полиция департаменті баспасөз қызметі.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ұсталғандардың әрекетіне құқықтық баға беріледі.

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Айдос Қали
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