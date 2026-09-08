Алматыда бірден алты автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 8 қыркүйектен бастап Алматыда алты автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Алматы қалалық көлік холдинггі ақпарат берді.
Ресми мәлімет бойынша, өзгерістер жөндеу жұмыстарына байланысты енгізіледі.
"Ақжар шағынауданында су құбыры және кәріз желілерін салуға байланысты, сондай-ақ Рысқұлов көшесінің Қонаев көшесінен Айтматов көшесіне дейінгі бөлігі толығымен жабылатындықтан, 8 қыркүйектен бастап №4, №14, №44, №50, №52 және №128 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді", – делінген хабарламада.
№4 автобус
- Оңтүстік бағытта: Шаляпин көшесі (батыс) – Яссауи көшесі (оңтүстік) – Қонаев көшесі (батыс) – Рысқұлов көшесі (оңтүстік), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
- Кері бағытта: Грозы көшесі (солтүстік) – Қонаев көшесі (шығыс) – Яссауи көшесі (солтүстік) – Шаляпин көшесі (шығыс), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
№14 автобус
- Солтүстік бағытта: бұрынғы бағыт – Гроза көшесі (солтүстік) – Қонаев көшесі (батыс) – Рысқұлов көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (батыс) – Дәулеткерей көшесі (солтүстік) – Әбділдин көшесі (батыс), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
- Кері бағытта: Әбділдин көшесі (шығыс) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (шығыс) – Гроза көшесі (солтүстік), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
№44 автобус
- Батыс бағытта: бұрынғы бағыт – Абай даңғылы (батыс) – Әшімов көшесі (оңтүстік) – Айтматов көшесі (батыс) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (шығыс) – Гроза көшесі (солтүстік) – Қонаев көшесі (батыс) – Рысқұлов көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (батыс) – Дәулеткерей көшесі (солтүстік) – Айтматов көшесі (шығыс) – Әшімов көшесі (солтүстік) – Абай даңғылының жолайрығында батысқа қарай бұрылу, әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
- Кері бағытта: Алатау көшесі (оңтүстік) – Абай даңғылы (шығыс) – Әшімов көшесі (оңтүстік) – Айтматов көшесі (батыс) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (шығыс) – Гроза көшесі (солтүстік) – Қонаев көшесі (шығыс) – Рысқұлов көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (батыс) – Дәулеткерей көшесі (солтүстік) – Айтматов көшесі (шығыс) – Әшімов көшесі (солтүстік) – Абай даңғылының жолайрығында шығысқа қарай бұрылу, әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
№50 автобус
- Солтүстік бағытта: Байсұлтанов көшесіндегі соңғы аялдама – Әбділдин көшесі (солтүстік) – Дәулеткерей көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (шығыс) – Гроза көшесі (солтүстік) – Қонаев көшесі (шығыс) – Яссауи көшесі (солтүстік), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
- Кері бағытта қозғалыс өзгермейді.
№128 автобус
- Шығыс бағытта: Әшімов көшесі (оңтүстік) – Шаляпин көшесі (шығыс) – Яссауи көшесі (оңтүстік) – Жандосов көшесі (шығыс), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
- Батыс бағытта: Жандосов көшесі (батыс) – Яссауи көшесі (солтүстік) – Шаляпин көшесі (батыс) – Әшімов көшесі (солтүстік), әрі қарай бұрынғы бағытпен жүреді.
Бұған дейін Алматы қаласының Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы қала тұрғындарына маңызды өтініш жасап, жолаушыларға кеңес берген болатын. Ведомствоның айтуынша, сапардың жылдам әрі жайлы болуы үшін қарапайым ережелерді сақтау жеткілікті.
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