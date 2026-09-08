Алматы мен Алматы облысында 12 қыркүйектен бастап электр энергиясының тарифтері қымбаттайды
Бұл туралы 8 қыркүйекте "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның "Энергосбыт" филиалы хабарлады.
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ "Энергосбыт" филиалы Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушылары үшін 2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап тарифтердің өзгеретінін хабарлайды", – делінген хабарламада.
Тарифтердің өзгеруіне 2026 жылғы 15 шілдеден бастап "Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есептік-қаржылық орталық" ЖШС Бірыңғай сатып алушысынан электр энергиясын сатып алу бағасының 13 теңгеден 16 теңгеге дейін, яғни 23%-ға өсуі себеп болған.
Тарифтер тұтынушылар топтарына қарай бөлінеді:
1-топ: электр энергиясын тауар, жұмыс өндіруге (сатуға) және қызмет көрсетуге қатысы жоқ жеке тұрмыстық қажеттіліктеріне пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 32,69 теңге (ҚҚС-пен 37,92 теңге);
2-топ: электр энергиясын тұрмыстық қажеттіліктеріне пайдаланбайтын тұтынушылар – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 43,13 теңге (ҚҚС-пен 50,03 теңге);
3-топ: мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар; ұлттық инвестициялық холдинг; акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп пайызы ұлттық инвестициялық холдингке немесе ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұлттық компаниялар мен ұйымдар. Бұған Ұлттық банк құрылымына кіретін ұйымдар және дауыс беретін акцияларының 50 және одан да көп пайызы Ұлттық банкке тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалар кірмейді – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 43,43 теңге (ҚҚС-пен 50,38 теңге);
4-топ: арнайы экономикалық индустриялық аймақтардың аумағында орналасқан тұтынушылар, Президент Іс басқармасына және оның ведомстволарына бағынысты ұйымдар, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндірушілер – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 39,30 теңге (ҚҚС-пен 45,59 теңге).
Электр энергиясын тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланатын жеке тұлғалар мен тұтынушылар үшін тариф электр энергиясын тұтыну көлеміне қарай сараланады:
- 1-деңгей тарифі – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 29,55 теңге (ҚҚС-пен 34,28 теңге);
- 2-деңгей тарифі – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 39,23 теңге (ҚҚС-пен 45,51 теңге);
- 3-деңгей тарифі – ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 49,04 теңге (ҚҚС-пен 56,89 теңге).
"Электр энергиясын тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланатын тұтынушылар тарифтік жоспарды бұрынғыдай тиісті өтініш беру арқылы өз бетінше таңдай алады", – деп еске салды компания.
Алматы облысы Жамбыл ауданының Үлкен ауылы тұтынушылары үшін электр энергиясын өткізу қызметінің тарифі барлық топқа ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 19,89 теңгені (ҚҚС-пен 23,07 теңге) болады.