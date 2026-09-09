#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
Қоғам

"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 10 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Найзағай, жаңбыр, ауа райы болжамы, 10 қыркүйек, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 18:18 Сурет: pexels
2026 жылғы 10 қыркүйекте, бейсенбіде Қазақстан аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамы бойынша, еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, батыста нөсер жаңбыр жаууы ықтимал. Еліміздің тек оңтүстік-шығысы мен солтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

"Батыс пен солтүстік өңірлерде бұршақ жауып, дауыл соғуы да мүмкін, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады", деп хабарлайды "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.

Сондай-ақ метеорологтардың деректеріне сәйкес, түнде және таңертең еліміздің оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталығында тұман түседі деп күтіледі.

Сонымен қатар бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Ең жоғары деңгей еліміздің оңтүстік және батыс облыстарының еншісіне тиесілі.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша алдағы үш күнге (10-12 қыркүйек) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 10 қыркүйек, Қазақстан, дауылды ескерту
20:56, Бүгін
"Жаңбыр, найзағай, тұман". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 5 қыркүйек, ауа райы болжамы, Қазақстан
18:15, 04 қыркүйек 2026
"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 5 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Ауа райы болжамы, 21 қыркүйек, Қазақстан
18:58, 20 қыркүйек 2024
"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 21 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ХК &quot;Барыс&quot; после заброшенной шайбы
21:44, Бүгін
"Барыс" сенсационно обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ: было заброшено 14 шайб
Елена Рыбакина после победного матча
21:28, Бүгін
Елена Рыбакина впервые позволила сопернице взять сет на US Open - 2026
Ислам Махачев перед боем в UFC
21:13, Бүгін
"Выбрать и ждать полтора года?": Ислам Махачев прокомментировал слова Шавката Рахмонова
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
20:51, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Женис" и вышел в единоличные лидеры КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: