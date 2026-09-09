"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 10 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Сурет: pexels
2026 жылғы 10 қыркүйекте, бейсенбіде Қазақстан аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамы бойынша, еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, батыста нөсер жаңбыр жаууы ықтимал. Еліміздің тек оңтүстік-шығысы мен солтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Батыс пен солтүстік өңірлерде бұршақ жауып, дауыл соғуы да мүмкін, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады", деп хабарлайды "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі.
Сондай-ақ метеорологтардың деректеріне сәйкес, түнде және таңертең еліміздің оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Сонымен қатар бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Ең жоғары деңгей еліміздің оңтүстік және батыс облыстарының еншісіне тиесілі.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша алдағы үш күнге (10-12 қыркүйек) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.
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