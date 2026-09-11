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Қоғам

Павлодар облысында жалған хабарландыруды орналастырған азамат сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
Жүргізуші куәлігін қысқа мерзімде алу мәселесін шешуге деген ұмтылыс Ертіс ауданының тұрғыны үшін материалдық шығынға әкелсе, жалған хабарландыруды орналастырған азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

Ер адам WhatsApp мессенджеріндегі өз тобына жүргізуші куәлігін алуға көмек көрсету туралы жалған хабарландыру орналастырған. Құжаттарды рәсімдеуге заңды түрде көмек көрсете алатындай әсер қалдырған ол жәбірленушіге белгілі бір ақшалай сыйақы үшін бұл мәселені шешуге көмектесетінін айтқан. Алайда қылмыстық істі тергеу барысында ер адамның уәде етілген қызметтерді көрсетуге нақты мүмкіндігі де, ниеті де болмағаны анықталды.

Жәбірленушінің сеніміне кіріп, ол жүргізуші куәлігін рәсімдеуге қажетті қаражат ретінде ақша аударуға көндірген. Ақшаны алғаннан кейін сотталған азамат оны өз қалауынша жұмсап, жеке қажеттіліктеріне пайдаланған.

Алайда өзіне алған міндеттемелерін орындамаған. Соның салдарынан жәбірленушіге материалдық залал келтірілген. Сот талқылауы барысында сотталушының кінәсі іс бойынша зерттелген дәлелдемелердің жиынтығымен толық расталды. Сот ер адамды алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп таныды.

Жаза тағайындау кезінде сот қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін, істің мән-жайларын, кінәлінің жеке басын және іс үшін маңызы бар өзге де жағдайларды ескерді. Сот шешімімен оған үш жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Сот үкімі заңды күшіне енгеннен кейін сотталған азамат Ертіс ауданының пробация қызметінің есебіне қойылды. Онымен қайталап құқық бұзушылық жасаудың алдын алуға және заңға бағынушылық мінез-құлықты қалыптастыруға бағытталған жеке профилактикалық және әлеуметтік-құқықтық жұмыстар жүргізілуде.

Ертіс ауданы пробация қызметінің бастығы атап өткендей, азаматтардың сенгіштігі және мәселелерді жылдам әрі бейресми жолмен шешуге ұмтылысы алаяқтық әрекеттердің құрбаны болуына себеп болуы мүмкін. Осыған байланысты азаматтарға әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде орналастырылған хабарландыруларға мұқият қарап, ұсынылған ақпараттың шынайылығын тексеру және заңдылығы мен орындалуына күмән келтіретін қызметтер үшін бейтаныс адамдарға ақша аудармау ұсынылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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