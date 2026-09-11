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Қоғам

Алматыда электр желісінің зақымдалуына байланысты көше бір аптаға жабылады

Алматыда электр желісінің зақымдалуына байланысты көше бір аптаға жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 20:29 Сурет: Zakon.kz
Алматының Медеу ауданында 2026 жылғы 11-18 қыркүйек аралығында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады. Жолдың жабылуына зақымданған электр беру желісіндегі шұғыл жөндеу жұмыстары себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шектеу Олимпийская көшесі, 4А үйдің маңында енгізіледі. Мамандар Тышканбаев көшесінен Байқоңыр көшесіне дейінгі жол бөлігін жабады.

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ 11 қыркүйекте хабарлағандай, жөндеу жұмыстары 220 кВ кернеулі №2363 электр беру желісінің кабель учаскесінде болған апатқа байланысты қажет болған.

"Зақымдану салдарынан Алматы қаласы мен Алматы агломерациясын электр қуатымен қамтамасыз ететін 220 кВ желісінің қуат транзиті мен электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ететін сақиналы сұлбасы бұзылды", – делінген компания хабарламасында.

Қазір қаланың энергетикалық жүйесі мәжбүрлі түрде кернеу деңгейі төмендетілген ажыратылған сұлба бойынша жұмыс істеп тұр. Компания мұндай жағдайда кез келген қайталама ақау тұтынушылардың жарығының жаппай өшуіне әкелуі мүмкін екенін атап өтті.

"Кабель учаскесі жолдың астымен өтетіндіктен, жұмыстарды жүргізу үшін көлік қозғалысын ұйымдастыру тәртібін уақытша өзгерту қажет болады. Шектеу тек апатты жою және қалпына келтіру жұмыстары аяқталғанға дейін енгізіледі", – деп түсіндірді компания.

Жөндеу жұмыстары тәулік бойы жүргізіледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін мамандар жолдың зақымданған бөлігін толық қалпына келтіріп, абаттандыру жұмыстарын жүргізуге уәде берді.

Тұрғындар мен қала қонақтарынан бағыттарын алдын ала жоспарлап, бүкіл қаланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін енгізілген уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарау сұралды.

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Айдос Қали
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