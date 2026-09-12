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Қоғам

Қолы еттартқышқа кіріп, ауыр жарақат алған қазақстандық ауруханаға түсті

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 10:01 Фото: primeminister.kz
21 жастағы ер адам оң қолынан ауыр жарақат алып, Петропавл қалалық көпбейінді ауруханасының травматология бөліміне жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ауруханаға түскен кезде ер адам қолының еттартқышқа түсіп кеткенін айтқан. 2026 жылғы 11 қыркүйекте аурухана мәліметінше, оның жағдайы ауыр болған.

"Жарақат салдарынан саусақтарының бір бөлігі травматикалық жолмен ампутацияланған. Сонымен қатар қол сүйектері, сіңірлері мен жұмсақ тіндері зақымданған. Хирургтер алдында әлі де сақтап қалуға болатын тіндердің барлығын аман алып қалу және қолдың қызметін барынша қалпына келтіру сияқты күрделі міндет тұрды", – деп хабарлады ауруханада.

Дәрігерлер зақымданған сүйектерді металл конструкциялар арқылы бекітіп, жараларға хирургиялық өңдеу жүргізді және зақымданған сіңірлерді қалпына келтірді. Мамандар саусақтардың қалған бөліктерін сақтап, қолдың қызметін одан әрі қалпына келтіруге мүмкіндік жасады.

Ер адам ауруханаға түскеннен кейін 16 күн өткен соң үйіне шығарылды.

Дәрігерлер еттартқыш және басқа да механизмдермен жұмыс істегенде барынша сақ болу керегін ескертеді. Бір секундтық абайсыздық адамның өмірін біржола өзгертуі мүмкін.

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Айдос Қали
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