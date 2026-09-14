Алматыда тұрғын үй ауласында 300 адам қоныс тойын атап өтті
Сурет: threads/onerli.zhastar
Әлеуметтік желілерде Алматыдағы тұрғын үй кешендерінің бірінің тұрғындары жаңа қоныстарын атап өтіп жатқан видео тарады. Бірнеше жүз адам бір ұзын дастархан басына жиналған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Threads әлеуметтік желісінде onerli.zhastar есімді қолданушы аулада өткен ерекше мерекенің видеосын жариялады. Кадрларда бірнеше жүз адамның дастархан жайып, думандатып, қуаныштарын тойлап отырғаны көрсетілген. Кейін бұл Алматының Алатау ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірі екені анықталды.
"Тұрғындарға пәтер кілттері осы қыста беріле бастады. Қазір бәрі біртіндеп үйлеріне көшіп, пәтерлерін жайғастырып жатыр. Сондықтан біз, көршілер, бәріміз бірге жиналып, жаңа қонысымызды атап өтуді шештік. Мерекеге шамамен 200-300 адам қатысты. Іс-шара өте жоғары деңгейде өтті: асаба, опера әншісі және аниматорлар болды. Бәрі жоғары деңгейде әрі көңілді өтті", – деп жазды тойға қатысушылардың бірі.
Алайда пікір білдірушілердің бәрі бірдей ұйымдастырушылардың бұл тойын қолдамады. Кейбір қолданушылар тұрғын үй кешенінде тұру ережелерінің бұзылғанын атап өтті:
"Мен өз ауламда мұндай шара өткізуге жол бермес едім!"
"Күндіз өткізуге болатын шығар, бірақ кешке, әсіресе түнге қарай, демалып, тыныштықта отырғым келеді. Мұндай жеке шаралармен басқа адамдарға кедергі келтіруге болмайды. Оның үстіне микрофонның дауысы бүкіл тұрғын үй кешеніне естіліп тұр".
Дегенмен көпшілік мұндай шараны жақсы идея деп бағалады.
- "Керемет екен. Көршілер бір-бірімен танысып, араласа бастайды".
- "Бір рет жиналуға болады. Адамдар танысады, кейін ортақ мәселелерді бірге шешетін болады".
- "Бұрын әр мерекеде көршілер түгел жиналатын. Бәрі бір-бірін танитын, қонаққа барып жүретін. Қазір мұндай дәстүр жоқ. Видеодағы тұрғындар – жарайсыңдар. Дәстүрді қайта жаңғыртып жатыр".
Бұған дейін Алматы көшелеріндегі алаңдатарлық кадрлар полицияны аяғынан тік тұрғызған еді. Әлеуметтік желілерде агрессивті әйелдің видеосы тараған болатын.
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