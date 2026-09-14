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Қоғам

Атырау қаласының әкімі қызметінен кетті

2026 жылғы 14 қыркүйекте Қазнетте Атырау қаласының әкімі Шәкір Кейкіннің өз еркімен қызметінен кеткені туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 14:13 Сурет: gov.kz
2026 жылғы 14 қыркүйекте Қазнетте Атырау қаласының әкімі Шәкір Кейкіннің өз еркімен қызметінен кеткені туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік әкімдіктің баспасөз қызметі тараған ақпаратты растады. Шәкір Кейкіннің қызметінен кету себебі айтылған жоқ.

Кейкіннің 2023 жылғы шілдеден бері Атырау қаласының әкімі қызметін атқарғаны белгілі.

Шәкір Кейкін 1970 жылы Атырау облысының Жылыой ауданында дүниеге келген. 1993 жылы Қазақ политехникалық институтын "тау-кен инженері" мамандығы бойынша тәмамдаған.

Еңбек жолын 1993 жылы Құлсары қаласындағы "Теңізмұнайкомплект" ЖШС коммерциялық бөлімінің брокері болып бастаған. 1999 жылға дейін аталған компанияда түрлі қызмет атқарды.

1999-2001 жылдары "РАМАКО" ЖШС коммерция жөніндегі директорының орынбасары болып жұмыс істеді. Ал 2001-2008 жылдары "Казстройсервис ЛТД" ЖШС-не жетекшілік етті.

2008 жылы Кейкін мемлекеттік қызметке ауысты. Сол жылдың ақпан-қазан айлары аралығында Жылыой ауданы Қосшағыл ауылдық округінің әкімі болды. Кейін 2009 жылғы шілдеге дейін Құлсары қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.

2009 жылғы шілдеден 2018 жылғы қазанға дейін Құлсары қаласының әкімі болды. Одан кейін қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін басқарды. 2019 жылғы ақпанда Атырау қаласы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды.

2019 жылғы қыркүйекте Мақат ауданының әкімі болып тағайындалып, бұл қызметті 2022 жылғы наурызға дейін атқарды.

2022 жылғы наурыздан 2023 жылғы шілдеге дейін Кейкін Қазақстанның Сауда және интеграция министрлігінің Сауда департаментін басқарды.

Айта кетейік, 2026 жылғы маусымда оның орынбасары Мейіржан Мұқасовтың ұсталғаны туралы ақпарат тараған еді. Сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.

Сонымен қатар шілде айында ҰҚК қызметкерлері әкімнің тағы бір орынбасары Тілек Махуовты ұстады. Ол 100 млн теңге көлемінде пара алды деген күдікке ілінген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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