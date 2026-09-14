Таксидегі барсетка күдіктінің 1,3 млн теңгелік ұрлығын ашуға көмектесті
Тамыз айының соңында такси жүргізушісі көлігінің артқы орындығынан күміс әшекей бұйымдары салынған барсетканың жоғалғанын айтып, полицияға хабарласқан. Күдік қонақүй маңында көліктен түскен жолаушыға түскен.
Оқиға орнына келген патрульдік полиция қызметкерлері күдіктінің мінген мекенжайына және қолындағы темекі толы пакетке назар аударған. Белгілі болғандай, осыдан бір сағат бұрын дәл осы мекенжайдағы дүкеннен темекі мен ақша ұрланғаны туралы хабар түскен.
"Полиция бөліміне жеткізілген ер адамнан барсетка мен оның ішіндегі заттар, 103 қорап темекі және дүкен кассасынан алынған 125 мың теңге тәркіленді", – делінген хабарламада.
Тергеу барысында күдіктінің қаланың басқа бөлігіндегі автокөлік жуу орнынан да ұрлық жасағаны анықталды. Ол жердің кассасынан 1,3 млн теңге ұрланған.
Полицияның мәліметінше, ер адам ұрлық кезінде ұқсас тәсіл қолданған. Ол кассаға немесе басқа да құнды заттарға қол жеткізуге болатын орындарды таңдап, қызметкерлердің сақтық танытпауын пайдаланған.
Күдіктінің таксидегі ұсақ заттарды ұрлауы оның басқа қылмыстарға қатысын анықтауға мүмкіндік берген. Қазір оның осыған ұқсас басқа да ұрлықтарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.