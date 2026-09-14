Қазақстанда "Аңсаған сәби" бағдарламасы арқылы 15 мыңға жуық бала дүниеге келген
Фото: pexels
Қазақстанда "Аңсаған сәби" бағдарламасы іске қосылғаннан бері оның көмегімен 15 мыңға жуық бала дүниеге келді. 2021 жылдан бері бағдарлама аясында экстракорпоралды ұрықтандырудың (ЭКҰ) 37 мыңға жуық циклі жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бағдарлама 2021 жылы іске қосылған. Осы кезеңде ЭКҰ-ға бөлінетін мемлекеттік квота саны жылына 7 мыңға дейін ұлғайтылды.
"Қазақстанда отбасылардың шамамен 15%-ы бедеулік мәселесіне тап болады. Жыл сайын осы мәселеге байланысты медициналық көмекке шамамен 20,5 мың ерлі-зайыпты жүгінеді. Репродуктивтік медицина желісі де кеңейіп келеді. Егер 2004 жылы ЭКҰ-ны төрт клиника жүргізсе, 2025 жылы олардың саны 32-ге жеткен. Осы уақыт аралығында қосалқы репродуктивтік технологиялар бойынша жүргізілетін циклдер саны сегіз еседен астам өсіп, жылына 18,6 мыңға жетті", – деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі.
Пренаталдық диагностика бағытында да оң өзгеріс бар. 2026 жылдың алғашқы алты айында ультрадыбыстық зерттеу кезінде туа біткен даму кемістіктерін анықтау көрсеткіші 13,8%-ға өскен. Ал туа біткен кемістіктері мен хромосомалық бұзылыстары бар болып туған балалар саны 25,6%-ға азайған.
Алты ай ішінде "Бір күндік клиника" жобасы аясында шамамен 66 мың жүкті әйел алғашқы скринингтен өткен. Бұл формат болашақ ана мен балаға төнуі мүмкін қауіптерді ерте анықтап, қажет болған жағдайда қосымша тексеруге мүмкіндік береді.
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