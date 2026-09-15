Қазақстанның бірнеше өңірінде күн райы бұзылады: 16 қыркүйекке арналған болжам
Фото: unsplash
2026 жылғы 16 қыркүйек, сәрсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігі антициклонның ықпалында болады. Синоптиктердің мәліметінше, бұл өңірлерде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сонымен қатар еліміздің батысында, солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Кей өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
"Республика бойынша жел күшейеді. Елдің солтүстігі мен солтүстік-батысында түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Бұдан бөлек, бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Мұндай қауіп Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарының жекелеген аудандарында болжанады.
Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе, Алматы облыстарында, Ұлытау облысында, сондай-ақ Қарағанды облысының, Абай, Жетісу, Атырау және Маңғыстау облыстарының жекелеген аудандарында күтіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript