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Қоғам

Қазақстанның бірнеше өңірінде күн райы бұзылады: 16 қыркүйекке арналған болжам

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 18:16 Фото: unsplash
2026 жылғы 16 қыркүйек, сәрсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігі антициклонның ықпалында болады. Синоптиктердің мәліметінше, бұл өңірлерде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар еліміздің батысында, солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Кей өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

"Республика бойынша жел күшейеді. Елдің солтүстігі мен солтүстік-батысында түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Бұдан бөлек, бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Мұндай қауіп Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарының жекелеген аудандарында болжанады.

Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе, Алматы облыстарында, Ұлытау облысында, сондай-ақ Қарағанды облысының, Абай, Жетісу, Атырау және Маңғыстау облыстарының жекелеген аудандарында күтіледі.

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Айдос Қали
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