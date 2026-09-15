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Қоғам

Ай мен Шолпан Көк Төбе төрінде: Алматы аспанындағы ғажайып көрініс

Ай мен Шолпан Көк Төбе төрінде: Алматы аспанындағы ғажайып көрініс, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 19:40 Сурет: Instagram/dots_foto
Алматылық танымал фотограф Дмитрий Доценко 2026 жылғы 14 қыркүйек кешінде жас Айдың Шолпанға жақындаған сәтін түсіріп, әсерлі кадрларды Instagram-дағы парақшасында бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Доценконың айтуынша, бұл – биылғы жылы Шолпан мен Айдың бір-біріне ең жақын орналасқан сәті. Кейбір елдерде тіпті Ай Шолпанды толық жауып қалған.

"Алматыда олар кешкі аспанда тоғысты. Бұл құбылысты қаламыздың символы – Көк Төбе телемұнарасы аясында түсіру үшін арнайы нүктені есептеп таңдадым. Өте әдемі, тіпті сиқырлы көрінді", – деді Дмитрий Доценко.

Суретті көрген желі қолданушылары да өз әсерлерін бөлісті:

  • Дағыстан тауларында да жақсы көрінді.
  • Шедевр! Әдеттегідей.
  • Керемет түсірілім.
  • Сөзбен айтып жеткізгісіз! Бірде мұны көзбен көру бақыты бұйырған еді. Есте қалыпты.
  • Мен де кеше көрдім, бірақ оның Шолпан екенін білмедім.
  • Дәл сол уақытта ұшақта ұшып бара жатқан едім, өте әдемі болды, – деп жазды пікір қалдырушылар.
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