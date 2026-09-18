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Қоғам

"Күн райы күрт бұзылады". Алматы қаласы бойынша алдағы аптаға арналған ауа райы болжамы

Алматы, ауа райы болжамы, 19 қыркүйек, 20 қыркүйек, 21 қыркүйек, 22 қыркүйек, 23 қыркүйек, 24 қыркүйек, 25 қыркүйек, , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 17:57 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алдағы аптада қалада ауа райы құбылмалы болады: аптаның басында жаздағыдай аптап ыстық болып, сынап бағаны +29...+31°С көрсетеді, ал демалыс күндері температура едәуір төмендейді. Сондай-ақ синоптиктер жауын-шашын болып, желдің екпін алатынын болжайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы және Алматы облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, келесі апта басында қалада жаңбыр жауып, екпінді жел тұрады, күндіз және кешкі уақытта найзағай ойнауы мүмкін.

"Бірақ 22-23 қыркүйектен бастап ауа райы, көбіне жауын-шашынсыз болып, көшпелі бұлт жүреді, күндізгі температура +25...+27°С шамасында сақталады. Аптаның екінші жартысында, яғни 24-25 қыркүйекте күндіз қайтадан жаңбыр жауып, қатты жел тұратыны болжанады, бірақ ол көбінесе қаланың жоғарғы таулы аудандарында байқалады. Бұл күндері ауа температурасы едәуір төмендейді, атап айтқанда, түнде: +12...+14°С, күндіз: +20...+22°С", – дейді Дәулет Кісебаев.

Алматы қаласы бойынша 2026 жылғы 19-25 қыркүйек аралығына арналған ауа райы болжамы:

19 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +29...+31°С.

20 қыркүйек: аспан бұлтты, күннің екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыстан соққан желдің екпіні 3-8 м/с, күндіз кей тұстарда 15 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы: түнде +15...+17°С, күндіз: +29...+31°С.

21 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, түндегі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +25...+27°С.

22-23 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +25...+27°С.

24-25 қыркүйек: аспан бұлтты, күннің екінші жартысында жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 3-8 м/с, күндіз кей тұстарда 13 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы: түнде +12...+14°С, күндіз: +20...+22°С.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстанның ірі қалалары бойынша 2026 жылғы 19-21 қыркүйек аралығына арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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