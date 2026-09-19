Шымкент тұрғыны әлеуметтік желідегі балағат сөздері үшін жеті тәулікке қамалды
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Шымкентте әлеуметтік желі қолданушысы TikTok-та балағат сөздер жазып, қоғамдық мораль нормаларын өрескел бұзғаны үшін жеті тәулікке әкімшілік қамаққа алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция қызметкерлерінің айтуынша, әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында Шымкент тұрғынының TikTok-та балағат сөздер қолданғаны анықталған.
Құқық бұзушының Қызылорда облысының 23 жастағы тумасы Нұрболсын Жақсылық екені анықталды.
"Осы факті бойынша тиісті шаралар қабылданды. Сот шешімімен құқық бұзушы жеті тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алынды", – деп хабарлады полиция.
Полиция әлеуметтік желілерде қолданыстағы заң талаптарын сақтаудың маңызын еске салды. Қоғамдық мораль нормаларын бұзу және балағат сөздер қолдану заңда белгіленген жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін.
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