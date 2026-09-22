#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Қоғам

Түркістан облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды

Түркістан облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 17:50 Сурет: polisia.kz
Түркістан облысында полиция қызметкерлері бес жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 44 жастағы шетел азаматын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ер адам Мақтаарал ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын тексеру барысында анықталған. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде ол жүрген жерінен ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді.

Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасағаны үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда.

"Сонымен қатар "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Түркістан облысының аумағында заңсыз еңбек қызметін жүзеге асырған 26 шетел азаматы анықталды. Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, олардың 16-сы Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылды", – делінген хабарламада.

Полицейлер көші-қон заңнамасын бұзу фактілерін анықтау және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:44, 29 тамыз 2025
Қазақстанда халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды
Қостанай облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды
19:12, 04 тамыз 2026
Қостанай облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды
полиция
18:14, 18 қаңтар 2024
Түркістан облысында халықаралық іздеуде жүрген шетелдіктер ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Галым Нурумов
18:36, Бүгін
Казахстанский рапирист Галым Нурумов оценил своё выступление на Азиаде-2026
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Бүгін
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Бүгін
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: