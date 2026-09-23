Депутат түнгі жарыстарға бақылауды күшейтуді ұсынды
Кенжебай Адамбектің айтуынша, депутаттық сауал жолдауына түнгі уақытта қоғамдық тәртіптің жүйелі түрде бұзылуына байланысты азаматтардан келген өтініштер негіз болған.
"Қалалардың орталық көшелері мен даңғылдарында мотоцикл және тюнингтелген автокөлік иелері үнемі рұқсат етілмеген жарыстар ұйымдастырады. Олардың әрекеті жылдамдықты арттырумен, пиротехниканы қолданумен және тұрғын үй аймақтарында әдейі қатты шу шығарумен қатар жүреді. Бұл мәселе әлдеқашан жол қозғалысы ережелерін бұзудан асып кетті. Ол қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін жағдайға айналып, азаматтардың демалуға, тыныштық пен бейбіт өмірге деген конституциялық құқықтарын өрескел бұзады", – деді депутат.
Алайда оның айтуынша, құқық бұзушылар көбіне жазасыз қалады. Себебі мұндай заңбұзушылықтар өте сирек тіркеледі және көбіне азаматтардың шағымы бойынша ғана қаралады.
Депутаттың пікірінше, түнгі уақытта тыныштықты бұзғаны үшін қолданыстағы айыппұлдың мөлшері де тым төмен. Қазір ол 5 АЕК немесе 21 625 теңгені құрайды және құқық бұзушыларды тоқтатуға жеткіліксіз.
Мәселені шешу үшін ол фото және бейнетіркеу жүйелеріне арнайы акустикалық кешендер мен шу өлшегіштерді біріктіру бойынша пилоттық жобаны іске қосуды ұсынды. Бұл рұқсат етілген шу деңгейінен асып кеткен жағдайларды автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар түнгі жарыстарды жедел тоқтату және көліктерді заңсыз өзгертілген шығару жүйелерінің бар-жоғына тексеру үшін патрульдік полиция мен учаскелік инспекторлардан тұрақты бірлескен экипаждар құру ұсынылды. Техникалық өзгерістер жойылғанға дейін тәртіп бұзушылардың көліктерін арнайы тұрақтарға қою көзделеді.
"Түнгі уақытта тыныштықты бұзғаны үшін қолданылатын жазаның оның салдары мен азаматтардың әл-ауқатына әсеріне қаншалықты сәйкес келетінін бағалауды сұраймыз. Жол қозғалысы саласындағы құқық бұзушылықтарды ұсақ бұзақылық ретінде саралау алгоритмін әзірлеп, енгізу қажет. Бұл ретте қоғамға қасақана және демонстративті түрде құрметсіздік танытудың нақты критерийлері мен дәлелдемелерді жинау тәртібі нақты бекітілуі тиіс", – деп қорытындылады Кенжебай Адамбек.
Бұған дейін депутат заңсыз граффитимен күресу үшін "Вандализм қаупі бар аймақтар картасын" әзірлеуді ұсынған.