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Қоғам

Депутат әлеуметтік желілердегі тарихи контентпен жұмысты күшейтуді ұсынды

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 12:18 Фото: akorda.kz
Құрылтай депутаты Шолпан Каринова 2026 жылғы 16 қыркүйектегі пленарлық отырыста әлеуметтік желілердегі тарихи контентпен жұмысты күшейтіп, жалған ақпараттың таралуына қарсы тұруды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Шолпан Каринова бүгінде тарихи сана тек оқулықтар мен ғылыми еңбектер арқылы ғана қалыптаспайтынын атап өтті. Оның айтуынша, бұл үдерісте әлеуметтік желілер мен цифрлық платформалардың ықпалы артып келеді.

"Әсіресе жастар TikTok, Instagram және YouTube секілді платформалар арқылы көптеген ақпарат алады. Сондықтан Қазақстан тарихы туралы қандай ақпарат тарап жатқаны, оның дереккөзі қандай екені және қоғамға қалай жеткізілетіні барған сайын маңызды бола түсуде. Өкінішке қарай, әлеуметтік желілерде тарихи тақырыптарға қатысты күмәнді әрі бұрмаланған ақпарат өте жылдам таралады. Оған дер кезінде кәсіби жауап беріп, шынайы мәлімет ұсынуға мүмкіндік беретін жүйелі тетік қажет", – деді депутат.

Осыған байланысты ол Үкіметке ұлттық тарихи сананы мемлекеттік ақпараттық саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде айқындауды, сондай-ақ Қазақстан тарихына қатысты контенттің ғылыми негізділігі мен шынайылығын қамтамасыз ететін жүйе қалыптастыруды ұсынды.

Депутат тарихи жады мен ұлттық құндылықтарды дәріптейтін заманауи медиажобаларды қолдауды да ұсынды. Сонымен қатар TikTok, Instagram және YouTube платформаларында Қазақстан тарихын заманауи әрі түсінікті форматта насихаттайтын жобаларды жүзеге асыру қажет екенін айтты.

Бұдан бөлек, тарихи тақырыптарға қатысты жалған және бұрмаланған ақпаратқа жедел ден қоюдың тиімді тетігін қалыптастыруды ұсынды.

2026 жылғы 6 қыркүйекте Қазақстанның вице-президенті Ерлан Қарин елімізде тарихи жадты сақтау мәселелерімен жүйелі түрде айналысатынын мәлімдеген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
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Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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