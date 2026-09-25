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Қоғам

"Әр сантиметрі тексерілді": Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті – фоторепортаж

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58 Сурет: Zakon.kz.
11 қыркүйекте Каспий теңізінде ҚР Әскери-теңіз күштерінің жоспарлы оқу-жаттығуы басталды. Әскери теңізшілердің алдында кемелер арасындағы өзара іс-қимылды пысықтау, теңізде навигация жүргізу және қару-жарақ қолдану кезінде өз дағдыларын тексеру міндеті тұрды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда жоспарлы оқу-жаттығу күтпеген жағдайға ұласты. 24 қыркүйекте сағат 11:20-да әскери-теңіз базасының кезекшісінен теңізде толқын 17 әскери қызметшіні алып кеткені туралы хабар түсті. Бұл "Қайсар" әскери кемесінен теңізге түсу жаттығуы кезінде болған. Ауа райының күрт нашарлап, толқынның қатты көтерілуі олардың жағалауға жетуіне мүмкіндік бермеген.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Айта кетейік, бір күн бұрын 112 қызметінен дауылды ескерту және желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін күшейетіні туралы екі рет хабарлама түскен.

Құтқару операциясы дереу басталды. Іздеу жұмыстарына Төтенше жағдайлар департаментінің күштері, катерлер мен әскери кемелер жұмылдырылып, аспанға Ми-8 тікұшағы көтерілді.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті – , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті – , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Ал теңіз түбін сүңгуірлер тексерді. Жағалауда жедел жәрдем көліктері мен полиция қызметкерлері тәулік бойы кезекшілік етті.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Теңіздің бұл бөлігінде суасты ағыстары өте қатты болғандықтан, іздеу-құтқару операциясы үлкен аумақта жүргізілді.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Құтқару жұмыстары басталғалы бері судан қаза тапқан сегіз теңізшінің денесі шығарылды. Бірнеше сағаттан кейін тағы екі әскери қызметшінің денесі табылды.

Үш әскери қызметшіні құтқару мүмкін болды. Олардың біріне медициналық көмек қажет болды. Қазір ол ауруханада дәрігерлердің бақылауында. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Мерзімді әскери қызметші болған жігіттің ата-анасының айтуынша, ол су бетіне шығып, ұзақ уақыт бойы жолдасын құтқаруға тырысқан.

Түстен кейін Қазақстан Қорғаныс министрлігі 12 әскери қызметшінің қаза болғанын растады. Олардың жетеуі Маңғыстау облысынан әскерге шақырылған. Қаза тапқандардың әскери қызметін аяқтауына бір аптадан сәл ғана уақыт қалған.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Кешке қарай қаза болған теңізшілердің туыстары мен жақындары Ақтау қаласындағы мәйітхана алдына жиналды. Алайда олар марқұмдардың денесін ала алмады, тек қаза тапқандарды таныды.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Осы күні Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев облысқа келді. Әскери қызметшілердің қаза болу фактісін тергеу үшін арнайы комиссия құрылды. Бозымбаев іздеу жұмыстарын түнгі уақытта да тоқтатпай жүргізуді тапсырды.

Каспийдегі іздеу операциясы қалай өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:58

Сурет: Zakon.kz.

Түнге қарай құтқарушылар саны бірнеше жүз адамға жетті. Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарынан әскерге шақырылған мерзімді әскери қызметшілердің қатарындағы хабар-ошарсыз кеткен екі адамды іздеу жұмыстары келесі күнгі түске дейін жалғасты. Операцияға жерүсті, теңіз және әуе техникасы, оның ішінде төрт Ми-8 тікұшағы жұмылдырылды.

Қазіргі уақытта Каспийде хабар-ошарсыз кеткен екі әскери қызметшінің денесі табылғаны белгілі. Іздеу операциясы аяқталды.

25 қыркүйекте Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болуына қатысты тергеу жалғасып жатқанын хабарлады. Күдіктілер анықталған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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