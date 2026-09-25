#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
Қоғам

Мемлекет басшысы қазақ-қытай инвестициялық форумын жыл сайын өткізуді ұсынды

Тоқаев қазақ-қытай инвестициялық форумын жыл сайын өткізуді ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 13:52 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ-қытай инвестициялық форумын екі елдің іскер топтары арасындағы тікелей байланысты нығайтатын тұрақты алаңға айналдыру қажет екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент мұндай ауқымды жобаларды жүзеге асыру үшін тиісті қаржылық құрылым қажет екенін атап өтті. Осы ретте форум қатысушыларына бірнеше жылдан бері табысты жұмыс істеп келе жатқан "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы айтты.

АХҚО мен әлемнің жетекші қаржы орталықтарының бірі саналатын Гонконг арасындағы тығыз ықпалдастық мол мүмкіндіктерге жол ашатыны сөзсіз. Қыркүйек айының басында "Самұрық-Қазына" қоры Орталық Азия және ШЫҰ елдері эмитенттерінің арасында бірінші болып Қытайдың банкаралық нарығына кірді. Жалпы сомасы үш миллиард юаньнан (450 миллион доллар) асатын панда-облигациялар шығарды. Жалпы, Қазақстан инвестициялық кезеңді барынша қысқа, ашық әрі технологиялық тұрғыдан озық етіп ұйымдастыруға ниетті. Kazakh Invest ұлттық компаниясы жанынан қазақ-қытай инвестициялық қорын құру туралы келісімге қол қою – осы бағыттағы маңызды қадамның бірі, – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, форум екі елдің іскер топтары арасындағы тікелей байланыстарды күшейтетін тұрақты алаңға айналуға тиіс.

Сондықтан осы форумды "Қазақстан-Қытай" Алматы инвестициялық диалогы деген атаумен жыл сайын қыркүйек айында өткізуді ұсынамын. Жалпы, бүгін бірқатар нақты келісімдерге қол жеткіздік. Бұл келісімдер Қазақстан мен Қытайдың және тұтас Еуразия құрлығының орнықты дамуына тың серпін береді деп сенемін, – деді Президент.

Бұған дейін мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы туралы айтқан болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения
14:39, Бүгін
Қазақстан мен Қытай арасында бірқатар инвестициялық жоба бойынша келісімдерге қол қойылды
Тоқаев қазақ-қытай өндірістік бағдарламасын іске қосуды ұсынды
13:45, Бүгін
Тоқаев қазақ-қытай өндірістік бағдарламасын іске қосуды ұсынды
Тоқаев, Қазақстан – Болгария бизнес-форумы
17:27, 09 маусым 2025
Мемлекет басшысы "Қазақстан – Болгария" бизнес-форумына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Оразбек Асылкулов (в красном) уклоняется от удара Дон Хвана на Азиаде-2026
15:18, Бүгін
"Наших боксёров снова загнали": тренер Едилов о вылете двух фаворитов с Азиады
Пётр Ян
15:13, Бүгін
Пётр Ян дал прогноз на титульный бой Волкановски - Евлоев
Мужская сборная Казахстана по гандболу на Азиаде-2026
14:55, Бүгін
Гандболисты Казахстана проиграли все матчи на Азиаде-2026
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Бүгін
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: