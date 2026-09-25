#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
Қоғам

Тоқаев қазақ-қытай өндірістік бағдарламасын іске қосуды ұсынды

Тоқаев қазақ-қытай өндірістік бағдарламасын іске қосуды ұсынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 13:45 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан-Қытай» инвестициялық форумында өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығаруға арналған қазақ-қытай бағдарламасын іске қосуды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, бүгінде Қазақстан мен Қытай арасында жалпы құны 62 миллиард доллардан асатын 260 бірлескен ірі жоба жүзеге асырылып жатыр.

– Қытайлық кәсіпорындар Алматыда автокөлік кластерін дамытуға белсенді атсалысып келеді. Ортақ күш-жігеріміздің арқасында Қарағанды облысында кремний өндірісі іске қосылды. Сонымен қатар металлургия, мұнай-газ химиясы және энергия жинақтау салаларында іргелі бастамалар қолға алынды. Өнімділігі төмен мұнай ұңғымаларын қалпына келтіру бағытында алғашқы жобалар жүзеге асырылып жатыр. Қытайдың Jinyi Holding Group компаниясымен бірлесіп, Ақтөбе облысында ерекше индустриялық аймақ құрылуда. Аталған аймақ халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істейтін болады. Агроөнеркәсіп кешенін бірлесіп дамыту жөнінде бірқатар уағдаластыққа қол жеткіздік, нақты бастамаларды жүзеге асырып жатырмыз. Соның ішінде Lihua, Fufeng, Dalian Hesheng Holdings компанияларының мақта-мата кластерін қалыптастыруға және жүгері мен бидайды терең өңдеуге арналған маңызды жобаларын ерекше атап өткім келеді. Мұндай ауқымды жұмыс серіктестігімізді жаңа деңгейге көтеруге ықпал етері сөзсіз. Біз жекелеген инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы толыққанды өндірістік экожүйе қалыптастыруды көздейміз. Бұл қадам Орталық Азия, Еуразиялық экономикалық одақ, Оңтүстік Кавказ және Еуропа елдерінің нарықтарына бірлесіп шығуға мүмкіндік береді. Осы орайда "Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan" деп аталатын қазақ-қытай бағдарламасын іске қосуды ұсынамын. Үкімет қытайлық серіктестермен бірге келешегі зор жобалардың тізімін әзірлеп, оның бәрін жүзеге асыруға жедел кірісуі керек, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы тау-кен металлургиясы кешеніндегі ынтымақтастықты да басым бағыттардың бірі ретінде атады. Оның айтуынша, Қазақстанда уран, мыс, алтын, көмір секілді маңызды минералдар мен сирек кездесетін металдардың мол қоры бар.

Президент цифрландыру мәселесіне де ерекше мән берді. Ол Қазақстанның әлемдегі жетекші технологиялық орталықтармен тығыз байланыс орнатуға ашық екенін атап өтті.

– Биыл еліміз Дүниежүзілік жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық ұйымының құрылтайшылары қатарына кірді. Осылайша, Қазақстан технологиялық ықпалдастыққа арналған жаңа халықаралық платформаның қатысушысы болды. Бұл бастаманы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин көтерген болатын. Біз технология трансферіне, бірлескен инженерлік және зерттеу орталықтарын құруға мүдделіміз. Бұл ретте жаңа формация мамандарын даярлауға ерекше көңіл бөлеміз. Елордада тұңғыш қазақ-қытай жасанды интеллект мектебін ашуға ниеттіміз. Жемісті технологиялық серіктестігіміздің бір мысалы Alatau City жобасынан айқын көрінеді. Бұл ауқымды бастама Қытай, Орталық Азия және Еуропа кеңістігіндегі белсенді іскерлік қатынастар мүйісіне айналуды көздейді, – деді Мемлекет басшысы.

Бұған дейін Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік-логистика ынтымақтастығы туралы айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Тоқаев қазақ-қытай инвестициялық форумын жыл сайын өткізуді ұсынды
13:52, Бүгін
Мемлекет басшысы қазақ-қытай инвестициялық форумын жыл сайын өткізуді ұсынды
Тұрғын үй бағдарламасы, ұлттық құрылтай, Қасым-Жомарт Тоқаев, баспана
17:00, 15 наурыз 2024
Тоқаев жаңа тұрғын үй бағдарламасын іске қосуды тапсырды
Қасым-Жомарт Тоқаев
19:51, 08 қазан 2024
Тоқаев "Достастық жәрмеңкесі" атты мемлекетаралық бағдарламаны іске қосуды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Оразбек Асылкулов (в красном) уклоняется от удара Дон Хвана на Азиаде-2026
15:18, Бүгін
"Наших боксёров снова загнали": тренер Едилов о вылете двух фаворитов с Азиады
Пётр Ян
15:13, Бүгін
Пётр Ян дал прогноз на титульный бой Волкановски - Евлоев
Мужская сборная Казахстана по гандболу на Азиаде-2026
14:55, Бүгін
Гандболисты Казахстана проиграли все матчи на Азиаде-2026
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Бүгін
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: